Антонівський міст і ППО РФ рознесли вщент: у Херсоні потужні 'прильоти'

У Мережі опубліковані кадри ракетного удару по Антонівському мосту в Херсоні.
Збройні сили України успішно атакували позиції росіян у тимчасово окупованому Херсоні.
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в Facebook.
"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні Спартак (недалеко від Ювілейного) влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв", - зазначив він.
Звернемо увагу, що в Мережі також опубліковані кадри ракетного удару по Антонівському мосту в Херсоні.
Очевидці стверджують, удар був нанесений в середу, 2 листопада.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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