Антонівський міст і ППО РФ рознесли вщент: у Херсоні потужні 'прильоти'

У Херсоні знищено позиції ППО окупантів РФ / Facebook/sergey.khlan

Збройні сили України успішно атакували позиції росіян у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в Facebook.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні Спартак (недалеко від Ювілейного) влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв", - зазначив він.

Звернемо увагу, що в Мережі також опубліковані кадри ракетного удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Очевидці стверджують, удар був нанесений в середу, 2 листопада.

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Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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