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Касетні бомби допоможуть ЗСУ пробити оборону РФ: Пентагон розкрив деталі поставок

Олексій Тесля
14 липня 2023, 11:34 оновлено 14 липня, 11:38
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Поставки касетних боєприпасів підтримають контрнаступ ЗСУ - в Пентагоні зробили заяву.
Сімс
Дуглас Сімс розповів про постачання касетних боєприпасів / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Douglas A Sims, Wikipedia

Україна вже отримала касетні боєприпаси, повідомив керівник оперативного управління Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

"До теперішнього моменту касетні боєприпаси дійсно поставлені в Україну", - наводить Associated Press слова Сімса.

При цьому він не уточнив, застосовували їх вже українські військові чи ні.

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Відзначається, що касетні боєприпаси — бомби, які вибухають у повітрі і випускають безліч дрібніших бомб — розглядаються США як спосіб отримати критично необхідні Києву боєприпаси, щоб допомогти підтримати контрнаступ і прорватися через лінію фронту Росії.

Як відомо, раніше заступник голови Пентагону Колін Каль повідомив, що влада США ухвалила рішення виділити черговий пакет військової допомоги Україні на тлі продовження повномасштабної військової агресії Росії. У цей пакет серед іншого входять касетні боєприпаси.

Касетний боєприпас - що відомо

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для ЗСУ

Касетні боєприпаси змінять правила гри. Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів про потужну зброю для ЗСУ.

Відповідаючи на критику деяких країн з цього приводу, він підкреслив, що передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою в боротьбі з окупаційними військами РФ.

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Більше новин:

Пентагон війна Росії та України касетні боєприпаси
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