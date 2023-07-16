"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

Росія нібито не застосовувала дані снаряди на війні в Україні, заявив Путін.

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Путін про касетні боєприпаси для України / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що поставка касетних боєприпасів США в Україну - "злочин", а Росія нібито "досі не застосовувала" їх.

"Коли використання касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США злочином. Ось, я думаю, до цього і треба так ставитися", - прокоментував Путін американські поставки таких снарядів Україні в інтерв'ю пропагандистському телеканалу.

За його словами, касетні боєприпаси США постачає нібито через дефіцит інших снарядів як в Штатах, так в Європі.

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"Нагадаю, що українська армія витрачає за добу бойових дій до 5-6 тисяч, скажімо, снарядів 155-го калібру, а США виробляють 15 тисяч на місяць, у них не вистачає і в Європі вже не вистачає. Але не знайшли нічого кращого, як запропонувати використання касетних боєприпасів", - сказав російський президент.

Диктатор також зазначив, що Росія нібито не застосовувала дані снаряди на війні в Україні.

"Хочу сказати, що в Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів, різного роду. До сих пір ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу і у нас теж боєприпасів, але ми цього не робили. Але, звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас - ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", - заявив він.

Путін в істериці через касетні боєприпаси для України / скріншот

Дивіться відео, що Путін заявив про передачу Україні касетних боєприпасів:

РФ атакувала Україну касетними боєприпасами

З початку широкомасштабного російського вторгнення українські правоохоронці інформували про обстріли касетними боєприпасами окупантами в Харківській, Сумській, Київській, Донецькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Організація Human Rights Watch також наводила докази більше десяти випадків їх використання Росією. 24 лютого 2022 року задокументували потрапляння до району лікарні у Вугледарі касетної боєголовки 9Н123, яка містила 50 суббоєфасів. Тоді постраждали 10 осіб, ще четверо - загинули.

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

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