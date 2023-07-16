УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

Марія Тупік
16 липня 2023, 13:34 оновлено 16 липня, 13:51
1187
Росія нібито не застосовувала дані снаряди на війні в Україні, заявив Путін.
Путін, касетний боєприпас
Путін про касетні боєприпаси для України / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що поставка касетних боєприпасів США в Україну - "злочин", а Росія нібито "досі не застосовувала" їх.

"Коли використання касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США злочином. Ось, я думаю, до цього і треба так ставитися", - прокоментував Путін американські поставки таких снарядів Україні в інтерв'ю пропагандистському телеканалу.

За його словами, касетні боєприпаси США постачає нібито через дефіцит інших снарядів як в Штатах, так в Європі.

відео дня

"Нагадаю, що українська армія витрачає за добу бойових дій до 5-6 тисяч, скажімо, снарядів 155-го калібру, а США виробляють 15 тисяч на місяць, у них не вистачає і в Європі вже не вистачає. Але не знайшли нічого кращого, як запропонувати використання касетних боєприпасів", - сказав російський президент.

Диктатор також зазначив, що Росія нібито не застосовувала дані снаряди на війні в Україні.

"Хочу сказати, що в Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів, різного роду. До сих пір ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу і у нас теж боєприпасів, але ми цього не робили. Але, звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас - ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", - заявив він.

Путін в істериці через касетні боєприпаси для України
Путін в істериці через касетні боєприпаси для України / скріншот

Дивіться відео, що Путін заявив про передачу Україні касетних боєприпасів:

РФ атакувала Україну касетними боєприпасами

З початку широкомасштабного російського вторгнення українські правоохоронці інформували про обстріли касетними боєприпасами окупантами в Харківській, Сумській, Київській, Донецькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Організація Human Rights Watch також наводила докази більше десяти випадків їх використання Росією. 24 лютого 2022 року задокументували потрапляння до району лікарні у Вугледарі касетної боєголовки 9Н123, яка містила 50 суббоєфасів. Тоді постраждали 10 осіб, ще четверо - загинули.

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Касетний боєприпас - що відомо

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України касетні боєприпаси
Реклама

Головне за день

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

13:34 Світ
ЗСУ проломили оборону РФ на півдні і просунулися вперед на двох напрямках

ЗСУ проломили оборону РФ на півдні і просунулися вперед на двох напрямках

13:30 Україна
Величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі: в Україні попередили про загрозу

Величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі: в Україні попередили про загрозу

11:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:32

Нові розбірки у Шойгу: десантники РФ погрожують бунтом і дезертирством з фронту

14:16

"Як лялька": 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у КиєвіФото

13:58

Мобілізація в Україні: що і для яких українців зміниться з 1 серпня

13:34

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує УкраїніВідео

13:30

ЗСУ проломили оборону РФ на півдні і просунулися вперед на двох напрямках

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:22

Принесуть розлуку та зраду: що категорично не можна дарувати чоловікам

13:15

Легендарна співачка назвала" кровний гріх " Таїсії Повалій перед українцями

13:06

Навіщо 18 липня під поріг будинку потрібно покласти папірець: прикмети і що не можна робити

12:55

Коли чекати бунту в РосіїПогляд

Реклама
12:52

"Не просто помінялися": Дантес висловився про весілля Дорофєєвої і Кацуріна

12:47

ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ

12:20

"Щось відбувається серйозне": до Маріуполя "прилетіли" ракети Storm Shadow

12:10

Місяць тому заручився з дівчиною: у боях загинув 22-річний воїн ЗСУ з Рівного

11:51

Величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі: в Україні попередили про загрозу

11:50

"Нічого не вийде": Маск зганьбився заявою щодо касетних бомб для ЗСУ

11:27

Салат Чайка, який побив всі рекорди: забутий рецепт з СРСР

11:21

У Луганську потужна "бавовна" : над містом стовпи чорного диму

10:54

Частину "пригожинців" Кремль відправить до Африки - британська розвідка

10:47

Володимир Дантес відверто зізнався, чому не йде воювати на фронт

10:47

ЗСУ зможуть бити касетними бомбами по Криму: експерт назвав головну умову

Реклама
10:29

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 липня: щасливчиків всього 5

10:29

Рекордна спека мчить до України: синоптик оголосив про нове небезпечне явище в країні

10:08

Астаф'єва розпекла Потапа за скандальний трек про волонтерів

09:55

Гороскоп на завтра 17 липня 2023: Ракам допоможе Овен, Леви - побалуйте себе

09:47

Як кішка прогнозує погоду: народні прикмети, на які варто звернути увагу

09:41

Потужні вибухи і стрілянина: у Севастополі поскаржилися на атаку безпілотниківВідео

09:25

Українські воїни "закобзонили" російського полковника-комбрига

08:49

ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку — ISW

08:33

"Вони нам не потрібні": у Зеленського прокоментували "покущення" на Собчак і Симоньян

07:49

Мінні поля - найбільша перешкода для контрнаступу - Залужний

06:20

Пару слів про потенціал Південної Кореї в питаннях ВПКПогляд

05:38

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

05:00

Вибухова головоломка: у вас високий рівень IQ, якщо ви можете помітити слово "парк"

04:30

Що робити, якщо на ділянці росте мох: поради, які допоможуть дачникам

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 липня

03:30

Російський політтехнолог спрогнозував, як довго Путін утримає владуВідео

02:50

"Це може статися в серпні": Світан розкрив сценарії звільнення Криму

02:02

Що буде, якщо в бачок унітазу залити оцет - люди так роблять регулярно

01:35

Чи можна сушити сливу з кісточкою: 3 способи приготування чорносливу вдома

15 липня, субота
23:35

"Авіацію ми можемо взагалі не побачити": Світан розповів про поставки винищувачів

Реклама
23:00

Мужньо боронив країну від окупантів: на війні загинув поліцейський з Чернігівщини

22:34

Партизани України атакували війська РФ на Херсонщині: деталі операції

21:35

Україна жорстко відповіла президенту Болгарії на закиди щодо затягування війни з РФ

20:58

Заходити до Криму треба не зволікаючи: Світан назвав сценарій щодо півострова

20:27

Нізащо не здогадаєтесь: який колір українською називається "кубовий"

19:54

Путін запустив прецедент, армії РФ можуть поїхати на розбірки додому - експертВідео

19:20

Від агресії Росії проти України виграла одна державаПогляд

19:18

"Нікого не залишимо в окупації": Зеленський розповів про терміни завершення війни

19:06

РФ неабияк розлютила Іран: відносини між країнами висять на волосині

18:18

Крим в обмін на перемовини: Подоляк назвав Росії жорстку умову України

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти