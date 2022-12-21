Україна отримає ще понад 10 тисяч Starlink: ЗМІ назвали терміни

Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії повітряним атакам.

Ілон Маск запевнив, що продовжить підтримувати Україну / скріншот

Вже найближчими місяцями Україна отримає понад 10 тисяч орбітальних супутників Starlink, які забезпечують бездротовий Інтернет, від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на слова високопоставленого американського чиновника.

Зазначається, що Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії повітряним атакам країни-агресора Росії.

Тим часом віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в одному з інтерв'ю заявив, що в компанія SpaceX швидко реагують на проблеми і допомагають Україні. За його словами, Ілон Маск запевнив, що підтримка нашої країни продовжиться.

Віце-прем'єр додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Україна отримала близько 22 тис. Starlink. За його словами, хоча контракту на поставку ще немає, уряди кількох країн Європейського Союзу готові розділити оплату.

"В даний час всі фінансові питання вирішено. Альтернативи супутникового зв'язку немає", - підкреслив міністр і зазначив, що навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.

Зазначимо, саме пристрої Starlink дозволили українським військам підтримувати зв'язок, відбиваючи наступ РФ на початку повномасштабної війни. Таким чином орбітальні супутники зіграли важливу роль. Зараз в умовах атак російських окупантів на об'єкти критичної інфраструктури та відключення електроенергії та мобільного зв'язку Starlink також має велике значення для України.

Скандал з Ілоном Маском і відключенням Starlink в Україні

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу". До кінця 2022 року вони коштуватимуть понад 120 мільйонів доларів.

Пізніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink в Україні продовжують працювати попри слова засновника SpaceX Ілона Маска, що він більше не планує безкоштовно фінансувати ці послуги.

24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що SpaceX не відключила б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

За даними видання CNN, в Україні наприкінці жовтня було відключено 1300 військових супутникових терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням.

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