Досить влаштовувати паніку: в Україні зробили заяву про роботу Starlink

Starlink, Михайло Федоров / starlink. com, Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink в Україні продовжують працювати, незважаючи на слова засновника SpaceX Ілона Маска, що він більше не планує безкоштовно фінансувати ці послуги.

"Термінали Starlink працювали, працюють і будуть працювати", – заявив Федоров.

Федоров закликав українців не турбуватися з цього приводу.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна знайде спосіб, як продовжити роботу терміналів Starlink в країні на тлі інформації про відмову SpaceX від фінансування.

Робота терміналів Starlink в Україні

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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