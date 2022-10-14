Досить влаштовувати паніку: в Україні зробили заяву про роботу Starlink

Федоров закликав українців не турбуватися з приводу роботи Starlink в Україні.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink в Україні продовжують працювати, незважаючи на слова засновника SpaceX Ілона Маска, що він більше не планує безкоштовно фінансувати ці послуги.
"Термінали Starlink працювали, працюють і будуть працювати", – заявив Федоров.
Федоров закликав українців не турбуватися з цього приводу.
Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна знайде спосіб, як продовжити роботу терміналів Starlink в країні на тлі інформації про відмову SpaceX від фінансування.
Робота терміналів Starlink в Україні
14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.
У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".
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