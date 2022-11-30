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"Приїжджайте в Україну і побачите все самі": Зеленський поставив на місце Маска через "формулу миру"

30 листопада 2022, 21:24

Президент України закликав Ілона Маска своїми очима побачити те, що накоїли російські окупанти та лише після цього розповідати, як закінчити війну.

Зеленський, Ілон Маск
Зеленський поставив на місце Маска / колаж фото Офіс президента, Instagram Mask

Відомий американський мільярдер і винахідник Ілон Маск запропонував Україні "мирні ініціативи", які, на його думку, допомогли б закінчити війну. Однак його така "формула" не підходить Україні, адже вона не вирішить проблему.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на такі заяви і закликав Маска особисто приїхати в країну, щоб побачити наслідки "русского міра". Про це повідомляє The New York Times.

Зеленський вважає, що розповідати про те, як можна закінчити війну лише після побачених своїми очима наслідків.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це своїми очима. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав і коли ми можемо її закінчити", — сказав Зеленський.

Що пропонував Ілон Маск

Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Ілон Маск
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