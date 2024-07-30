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США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ

Руслана Заклінська
30 липня 2024, 17:59
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Сполучені Штати погодилися забезпечити винищувачі F-16 сучасними ракетами "повітря-земля" та "повітря-повітря".
США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ
США забезпечать F-16 для України сучасним озброєнням / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, boeing.com

США оснастять десятки винищувачів F-16, які передадуть Україні, сучасним озброєнням. Разом з літаками Україна отримає ракети американського виробництва та іншу передову зброю. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Цього літа Данія і Нідерланди планують направити в Україну перші винищувачі F-16 американського виробництва, а пізніше до них приєднаються літаки з Бельгії та Норвегії. Однак питання постачання критично важливого озброєння для цих літаків досі залишалося невирішеним.

"Хоча Пентагон має обмежені запаси і виробничі можливості, він постачатиме F-16 боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу "повітря-повітря" в достатніх кількостях для задоволення нагальних потреб України", - зазначили у виданні, посилаючись на слова американського посадовця.

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За даними видання, США нададуть для українських F-16 ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM, версії збільшеної дальності комплектів Joint Direct Attack Munition, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, а також бомби малого діаметра. Крім того, Сполучені Штати постачатимуть вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM і ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

Командувач Королівських ВПС Норвегії генерал-майор Рольф Фолланд підкреслив, що без сам літак нічого не вартий без зброї. Багато європейських країн не були готові надати великі обсяги своїх обмежених запасів боєприпасів для повітряного базування. Тому західні союзники запропонували рішення, яке Пентагон назвав "поштовховим стартом": європейські країни можуть об'єднати свої ресурси для закупівлі відповідної зброї у США, яку потім відправлять в Україну.

Проте, як і у випадку з іншими типами переданого озброєння, США ймовірно накладуть обмеження на використання ракет для F-16. Українські війська можуть застосовувати ці ракети лише у відповідь на атаки з території Росії.

США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ
Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Надання літаків F-16 Україні - останні новини

Нагадаємо, винищувачі F-16 мають бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів, проте їхній вплив на поле бою буде обмеженим. Як пише The Washington Post, перші F-16, ймовірно, використовуватимуться для посилення ППО, зокрема для перехоплення ракет, безпілотників і літаків, але не для атак на наземні цілі.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні оголосив про початок передачі винищувачів F-16 Україні від Нідерландів та Данії. Він зазначив, що ці літаки літатимуть над Україною вже цього літа.

Норвегія почне передавати Україні винищувачі F-16 вже цього року. Загалом, країна обіцяє надати шість літаків.

Як повідомляв Главред, Греція розглядає можливість виведення з експлуатації 32 старих винищувачів F-16 Block-30 для передачі їх США. Там літаки модернізують і відправлять в Україну.

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