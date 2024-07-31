'Саме по собі нічого не працює': майор вказав на важливий нюанс із F-16

Максим Жорін акцентував на тому, що слід звертати увагу на комплектації винищувачів.

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Перші F-16 вже прибули в Україну / Колаж: Главред, фото: US Air Force

У Мережі з'явилась інформація про те, що західні винищувачі F-16 вже нібито з'явились в Україні. Водночас це не означає, що вони зможуть змінити зараз хід війни. Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Він переконаний, що літаки звісно зможуть посилити українські позиції та послабити позиції ворога.

"Це дуже суттєвий інструмент, авіація. При повному домінуванні Росії в повітрі, нам літаки просто вкрай необхідні. Але все ж криється в деталях. Ще важливіше, в якій комплектації нам це все передають. Саме по собі нічого не працює, лише в комплексі. Чи достатньо буде озброєння до літаків - це насправді, цікавить найбільше", - написав Жорін. відео дня

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

F-16 в Україні - останні новини по темі

31 липня стало відомо про те, що перші F-16 вже в Україні. Наразі журналістам Bloomberg не повідомляють, скільки літаків могло прибути в Україну. Також невідомо, чи зможуть українські пілоти їх негайно застосувати, чи ще потрібен час на підготовку авіації до повітряних боїв.

Згодом повідомлялося, що F-16 уже виконали перші польоти над Україною.

Водночас представник Білого дому Джон Кірбі на запитання преси щодо чуток про поставку винищувачів під час брифінгу 31 липня чітко не відповів.

"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про збройові можливості. Ми заявили, що вони будуть введені в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому", - сказав він.

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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