Вигнали і впритул розстріляли: росіяни жорстоко стратили бійців ЗСУ

Український дрон зафіксував безжальну страту полонених українських військових у Нью-Йорку.

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Росіяни розстріляли полонених українських військових / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти вбивають українських військових, які потрапляють у полон. У Мережі розлетілося нове відео із жорстокою стратою наших захисників. Про це повідомляє 12-а бригада спеціального призначення "Азов" НГУ.

Український дрон зафіксував момент розстрілу полонених у Нью-Йорку на Донеччині.

"Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Відео з розстрілом полонених українських військових можна подивитись ТУТ. Обережно, кадри 18+.

Згодом українським військовим вдалося взяти у полон одного з групи окупантів, яка була задіяна у розстрілі полонених українських військових.Він особисто розказав, що російське командування наказало їм розстрілювати у всіх українських військових і нікого не брати у полон.

"Із полоненими військовими возитися ніколи, у полон нікого не брати. Після цього надійшла команда розстріляти, що група і зробила", - сказав полонений російський окупант.

Дивіться відео з російським окупантом, який потрапив у полон:

Український омбудсмен Дмитро Лубінець акцентував на тому, що росіяни вчинили воєнний злочин, стративши наших захисників.

"Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку. Такі речі – це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання", - написав він.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Страти полонених українських військових - останні новини

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

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