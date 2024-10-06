Вигнали і впритул розстріляли: росіяни жорстоко стратили бійців ЗСУ

Російські окупанти вбивають українських військових, які потрапляють у полон. У Мережі розлетілося нове відео із жорстокою стратою наших захисників. Про це повідомляє 12-а бригада спеціального призначення "Азов" НГУ.
Український дрон зафіксував момент розстрілу полонених у Нью-Йорку на Донеччині.
"Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Відео з розстрілом полонених українських військових можна подивитись ТУТ. Обережно, кадри 18+.
Згодом українським військовим вдалося взяти у полон одного з групи окупантів, яка була задіяна у розстрілі полонених українських військових.Він особисто розказав, що російське командування наказало їм розстрілювати у всіх українських військових і нікого не брати у полон.
"Із полоненими військовими возитися ніколи, у полон нікого не брати. Після цього надійшла команда розстріляти, що група і зробила", - сказав полонений російський окупант.
Дивіться відео з російським окупантом, який потрапив у полон:
Український омбудсмен Дмитро Лубінець акцентував на тому, що росіяни вчинили воєнний злочин, стративши наших захисників.
"Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку. Такі речі – це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання", - написав він.
Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
Страти полонених українських військових - останні новини
Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.
Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.
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