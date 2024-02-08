"Україна поки що не може вийти на кордони 1991 року": політолог сказав, коли це зміниться

У найближчій перспективі наша держава не має потенціалу, щоб військовим шляхом повернути собі усі окуповані території. На це впливає низка причин.

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Максим Розумний зазначає, що Україна поки що не може вийти на кордони 1991 року/ колаж: Главред, фото: Главред, 65 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

В України поки що немає потенціалу, щоб вийти на кордони 1991 року військовим шляхом.

Це неможливо принаймні до того моменту, поки у країні-агресорці Росії зберігається режим російського диктатора Володимира Путіна, і він забезпечений ресурсами. Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

"Оцінюючи стан українського війська, стан та настрої українського суспільства, соціальні процеси, які у нас відбуваються у зв’язку з мобілізацією, подальшу соціально-економічну деградацію, а також рівень західної допомоги, я не бачу потенціалу, який би дозволив нам військовим шляхом вийти на кордони 1991 року. Принаймні у найближчій перспективі. Принаймні до того моменту, допоки в Росії зберігається режим Путіна, і він забезпечений ресурсами", – зазначив Розумний. відео дня

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у середу, 7 лютого ракетна тривога лунала по всій Україні, у Харкові, Миколаєві, Києві та інших містах відбулися вибухи. Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.

Повідомлялося, що РФ атакувала Київ десятками ракет. Уже відомо про 13 постраждалих, ця цифра може збільшуватися. 10 постраждалих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі – двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Повітряних силах розповіли, що РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами – збили вдалося не усі. Вдалося збити 44 повітряні цілі, які запускали окупанти – 29 ракет і 15 дронів.

Також раніше повідомлялося, що допомога США ще кілька років буде життєво необхідною Україні. Для України допомога від США та партнерів є життєво необхідною, вона матиме вирішальне значення для розбудови власної оборонно-промислової бази українцями, наголосили аналітики ISW.

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