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"Україна поки що не може вийти на кордони 1991 року": політолог сказав, коли це зміниться

Альона Вороніна
8 лютого 2024, 01:35
У найближчій перспективі наша держава не має потенціалу, щоб військовим шляхом повернути собі усі окуповані території. На це впливає низка причин.
Максим Розумный, украинские военные
Максим Розумний зазначає, що Україна поки що не може вийти на кордони 1991 року/ колаж: Главред, фото: Главред, 65 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

В України поки що немає потенціалу, щоб вийти на кордони 1991 року військовим шляхом.

Це неможливо принаймні до того моменту, поки у країні-агресорці Росії зберігається режим російського диктатора Володимира Путіна, і він забезпечений ресурсами. Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

"Оцінюючи стан українського війська, стан та настрої українського суспільства, соціальні процеси, які у нас відбуваються у зв’язку з мобілізацією, подальшу соціально-економічну деградацію, а також рівень західної допомоги, я не бачу потенціалу, який би дозволив нам військовим шляхом вийти на кордони 1991 року. Принаймні у найближчій перспективі. Принаймні до того моменту, допоки в Росії зберігається режим Путіна, і він забезпечений ресурсами", – зазначив Розумний.

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Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у середу, 7 лютого ракетна тривога лунала по всій Україні, у Харкові, Миколаєві, Києві та інших містах відбулися вибухи. Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.

Повідомлялося, що РФ атакувала Київ десятками ракет. Уже відомо про 13 постраждалих, ця цифра може збільшуватися. 10 постраждалих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі – двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Повітряних силах розповіли, що РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами – збили вдалося не усі. Вдалося збити 44 повітряні цілі, які запускали окупанти – 29 ракет і 15 дронів.

Також раніше повідомлялося, що допомога США ще кілька років буде життєво необхідною Україні. Для України допомога від США та партнерів є життєво необхідною, вона матиме вирішальне значення для розбудови власної оборонно-промислової бази українцями, наголосили аналітики ISW.

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війна в Україні вторгнення Росії Максим Розумний
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