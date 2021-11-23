Україна під загрозою COVID-спалаху: експерт пояснив неминучість нового локдауну

В Україні прогнозують нову хвилю коронавірусу / Фото Reuters

Глава Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко розповів про те, що в Україні незабаром може початися новий спалах коронавірусу.

В Україні нова хвиля заражень COVID-19 може початися відразу після Нового року і буде залежати від двох факторів, підкреслив він в ході щотижневого онлайн-брифінгу у вівторок.

За його словами, ситуація в країні залежатиме від спалаху коронавірусу в Європі, а також обмежень і заборон, які діятимуть в Україні.

Експерт упевнений в тому, що якщо не введуть локдаун, то хвиля почнеться в січні. Локдаун допоможе виграти час і тоді хвиля почнеться приблизно в середині лютого.

"Ризик відновлення зростання захворюваності все ще високий, адже Європа щодня б'є рекорди захворюваності COVID-19 через повторні спалахи низки європейських країн", - сказав він.

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Він зазначив, що за останній тиждень кількість ковидних пацієнтів зменшилася на 13%, а кількість зайнятих хворими ліжок з киснем знизилася з 70% від їх загального числа до 55% (резерв вільних ліжок з киснем виріс до 33 тис.).

Крім того, Ганіченко повідомив, що показник смертності від ковід інфекції також демонструє ознаки початку спаду, опустившись на 3%.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 23 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 729 жителів країни. У тому числі захворіли 1058 дітей і 231 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 055 осіб; летальних випадків - 720; одужали 23 107 осіб.

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