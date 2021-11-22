Коронавірус в Україні 22 листопада: число виявлених COVID-хворих впало до семи тисяч

Коронавірус в Україні знизив оберти / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 20 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 464 жителів країни. Зокрема, захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 501 осіб; летальних випадків - 326; одужали 10 540 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 358 випадків;

Вінницька область – 384 випадки;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 864 випадки;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 385 випадків;

Закарпатська область – 190 випадків;

Запорізька область – 446 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 343 випадки;

Кіровоградська область – 190 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 397 випадків;

Миколаївська область – 655 випадків;

Одеська область – 451 випадок;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 161 випадок;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 156 випадків;

Харківська область – 330 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 195 випадків;

Черкаська область – 272 випадки;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика за добу 21 листопада / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 340 407 осіб;

одужали - 2 773 490 пацієнтів;

летальних випадків - 81 598;

проведено ПЛР-тестів - 15 557 638.

Як розвиватиметься ситуація з коронавірусом в Україні, дивіться у сюжеті:

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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