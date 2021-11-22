Коронавірус в Україні 22 листопада: число виявлених COVID-хворих впало до семи тисяч

За добу коронавірус виявили у 7 464 жителів країни. Жертвами хвороби стали 326 осіб, а одужали - понад 10,5 тис. українців.
Станом на ранок понеділка, 20 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 464 жителів країни. Зокрема, захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 501 осіб; летальних випадків - 326; одужали 10 540 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 358 випадків;
- Вінницька область – 384 випадки;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 864 випадки;
- Донецька область – 402 випадки;
- Житомирська область – 385 випадків;
- Закарпатська область – 190 випадків;
- Запорізька область – 446 випадків;
- Івано-Франківська область – 102 випадки;
- Київська область – 343 випадки;
- Кіровоградська область – 190 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 397 випадків;
- Миколаївська область – 655 випадків;
- Одеська область – 451 випадок;
- Полтавська область – 287 випадків;
- Рівненська область – 161 випадок;
- Сумська область – 205 випадків;
- Тернопільська область – 156 випадків;
- Харківська область – 330 випадків;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 195 випадків;
- Черкаська область – 272 випадки;
- Чернівецька область – 121 випадок;
- Чернігівська область – 139 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 340 407 осіб;
- одужали - 2 773 490 пацієнтів;
- летальних випадків - 81 598;
- проведено ПЛР-тестів - 15 557 638.
Як розвиватиметься ситуація з коронавірусом в Україні, дивіться у сюжеті:
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
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Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
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