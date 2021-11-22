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Коронавірус не в трійці лідерів: Держстат назвав найчастіші причини смерті українців

22 листопада 2021, 16:58

Найчастішою причиною смерті серед українців стали хвороби системи кровообігу, від яких померли понад 300 тис. осіб.

коронавірус, реанімація
Як коронавірус вплинув на статистику смертності / carpathia.gov.ua

За даними Державної служби статистики, з січня по вересень 2021 року в Україні померло 487 855 осіб. Смертність від COVID-19 посіла четверте місце, після хвороб системи кровообігу, інсульту і раку.

Загалом з початку 2021 року від ускладнень, викликаних коронавірусом, загинуло понад 40 тисяч наших земляків. Найчастішою причиною смерті серед українців стали хвороби системи кровообігу, від яких померли 306 127 осіб, з них:

  • ішемічна хвороба серця – 213 278 людини;
  • інсульт – 59 270 осіб;
  • алкогольна кардіоміопатія – 2 549 осіб.

Крім того, від раку загинула 55 352 людина, а від хвороби органів травлення – 18 093. Від грипу та пневмонії, за даними Держстату, померло 11 698 осіб, а хвороби органів дихання стали причинами смерті 15 364 тисяч осіб. Ще 4 648 людей загинули від інфекційних хвороб, зокрема від туберкульозу – 2 090. Від СНІДу померло 1 712 українців, що менше, ніж від аварій.

Зовнішні причини смерті

Крім того, 20 816 українців загинули в результаті зовнішніх причин:

  • транспортні нещасні випадки – 2 571 людина;
  • утоплення – 1 344 людей;
  • загибель на пожежі – 866 людей;
  • випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 148 людей;
  • отруєння алкоголем – 1 281 людина;
  • самогубства – 4 584 людини;
  • умисні вбивства – 949 людей.

У НАН кажуть, що померлих від COVID-19 може бути більше

В НАН України заявили, що до кінця року офіційне число померлих від COVID-19 в Україні може досягти 100 тисяч. При цьому реальна кількість померлих від хвороби українців мінімум удвічі вища.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 19 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

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Держстат інсульт коронавірус в Україні
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