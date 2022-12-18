Коли закінчиться війна в Україні: генерал ЗСУ вказав можливі терміни

Звільнення українських територій від окупантів дійде до свого логічного завершення, наголосив генерал.

Генерал ЗСУ вказав можливі терміни, коли Україна може звільнити усі свої території від російських окупантів/ 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Вікіпедія

У ЗСУ сподіваються, що Україна зможе повернути усі свої окуповані території, зокрема й Донбас та Крим, у 2023 році.

Про це сказав командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. Він зазначає, що наступного року війна в Україні може дійти до свого логічного завершення.

За словами генерала, у плані зі звільнення українських територій від окупантів також, звичайно, є Крим.

"Крим – це обов'язково – це лише питання часу. Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року. Але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення", – сказав Ковальчук.

Хто такий Андрій Ковальчук Андрій Ковальчук – генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ (з 2021 року). Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Олександрія" (2022). Герой України. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від "НВ", пише Вікіпедія.

Подробиць він відкривати не став. Генерал ЗСУ наголосив, що сьогодні не може "говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє". Але зазначив, що колись можливо напише про це мемуари.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести перемовини з країною-окупантом РФ, яка вважає за потрібне дивитися на світ виключно крізь призму власного світогляду. Росією править нацистський режим, а з Володимиром Путіним нема про що говорити. Київ зацікавлений у поверненні всіх територій, які окупувала Москва.

Також Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він зазначив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

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