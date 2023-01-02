Україна звільнить Крим до кінця серпня - Ходжес

Генерал-лейтенант Бен Ходжес назвав умови для повернення анексованого Росією Криму під контроль України.

Бен Ходжес розповів, коли Україна поверне Крим / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Екскерівник сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня. Однак для цього є умови.

За словами Ходжеса, Захід повинен продовжувати санкційну політику щодо країни-агресора РФ і надати Україні високоточну зброю більшої дальності.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми будемо продовжувати надавати те, що ми сказали, і якщо ми збережемо санкції. Швидше, якби ми надали високоточну зброю більшої дальності", - написав Ходжес у Twitter.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

"Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — зазначив він.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, бойові дії в 2023 році можуть початися на території тимчасово окупованого Криму, а дипломатичні варіанти повернення півострова неможливі.

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