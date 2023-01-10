Гримлять вибухи, в небі проносяться винищувачі: в Криму потужна 'бавовна'

У захопленому російськими окупантами Криму прогриміли сильні вибухи, в небо була піднята авіація РФ.
У вівторок, 10 січня, пролунали потужні вибухи. Очевидці в Мережі говорять про "бавовну" в Сімферополі.
Крім того, над містом був помічений білий слід, імовірно, від ракети, яка "летіла кудись у далечінь". Також в небо піднято винищувач.
Жителі міста пишуть, що, імовірно, спрацювала система ППО. Однак деякі пабліки стверджують, що це просто "політ літака". Також повідомляється про вибухи в Гвардійському.
Окупаційна "влада" півострова і представники України поки ніяк не прокоментували подію.
Вибухи в Севастополі
Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він додав, що" Адмірал Макаров "є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.
У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.
"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.
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