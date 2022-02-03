Україна направила запити про військову допомогу до дружніх країн – Резніков

Україна очікує відповідей від дружніх країн про надання військової допомоги/ УНИАН

Україна у цьому місяці направила до різних країн запити про отримання військової допомоги для протистояння російській агресії.

Зараз наша держава очікує відповідей, повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.

"Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому місяці запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді і готовність нам допомогти", – заявив очільник Міноборони.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

6 лютого прибула ще одна партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки – уже шоста за рахунком. До Києва доставили літаком 84 тонни боєприпасів – бойових набоїв до стрілецької зброї.

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Також раніше Литва передала військову допомогу збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Крім цього, Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і 2000 одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

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