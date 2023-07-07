Україна налагодить спільне виробництво потужних САУ натовського калібру

Словаччина підписала контракт на поставку 16 САУ Zuzanа в Україну, розповіла Зузанна Чапутова.

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Україна буде спільно виробляти САУ Zuzana-2 / Ozbrojené Sily SR, скріншот

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 і налагодить виробництво цих самохідок спільно з Україною, повідомила президент Словаччини Зузанна Чапутова.

"Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця в цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших областях. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 Zuzan в Україну і це відбудеться вже незабаром. Ми будемо розробляти спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розміновують територію України", — підкреслила вона на прес-конференції в Братиславі після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, "ми потребуємо підтримки та інтенсивної співпраці у сфері інфраструктури і також обговорювали це з міністрами оборони, з міністром закордонних справ і державним секретарем Міністерства транспорту".

"Ці питання дуже важливі, розвиток інфраструктури буде корисним як для України, так і для Словаччини", — сказала вона.

За словами Чапутової, "ми бачимо Україну як перспективного члена Європейського Союзу".

"Нещодавно я приймала в Братиславі саміт Східного крила Альянсу і ми дійшли згоди, що перспектива України – це Північноатлантичний альянс. Ми також дійшли згоди про необхідність підтримувати і зміцнити політичні та практичні відносини з Україною", — додала президент Словаччини.

Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.

Побудована на колісному шасі TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;

Максимальна дальність стрільби 41 км.;

маса самохідки 32 т;

екіпаж складається з чотирьох осіб;

автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.

Дивіться відео роботи САУ Zuzana-2:

Раніше самохідні артилерійські установки Zuzana 2 прибули зі Словаччини в Україну для потреб ЗСУ.

Про це повідомляв глава оборонного відомства Словаччини Ярослав Надь

За його словами, в майбутньому в Україну зі Словаччини прибуде "багато чого ще".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

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