Україна налагодить спільне виробництво потужних САУ натовського калібру

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 і налагодить виробництво цих самохідок спільно з Україною, повідомила президент Словаччини Зузанна Чапутова.
"Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця в цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших областях. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 Zuzan в Україну і це відбудеться вже незабаром. Ми будемо розробляти спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розміновують територію України", — підкреслила вона на прес-конференції в Братиславі після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
За її словами, "ми потребуємо підтримки та інтенсивної співпраці у сфері інфраструктури і також обговорювали це з міністрами оборони, з міністром закордонних справ і державним секретарем Міністерства транспорту".
"Ці питання дуже важливі, розвиток інфраструктури буде корисним як для України, так і для Словаччини", — сказала вона.
За словами Чапутової, "ми бачимо Україну як перспективного члена Європейського Союзу".
"Нещодавно я приймала в Братиславі саміт Східного крила Альянсу і ми дійшли згоди, що перспектива України – це Північноатлантичний альянс. Ми також дійшли згоди про необхідність підтримувати і зміцнити політичні та практичні відносини з Україною", — додала президент Словаччини.
Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.
Побудована на колісному шасі TATRA 8×8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;
- Максимальна дальність стрільби 41 км.;
- маса самохідки 32 т;
- екіпаж складається з чотирьох осіб;
- автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.
Дивіться відео роботи САУ Zuzana-2:
Раніше самохідні артилерійські установки Zuzana 2 прибули зі Словаччини в Україну для потреб ЗСУ.
Про це повідомляв глава оборонного відомства Словаччини Ярослав Надь
За його словами, в майбутньому в Україну зі Словаччини прибуде "багато чого ще".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.
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