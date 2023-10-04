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Україна може стати членом ЄС у 2030 році: глава Євроради назвав умови

Анна Ярославська
4 жовтня 2023, 06:51 оновлено 4 жовтня, 07:01
Україна та інші кандидати повинні провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства, сказав Шарль Мішель.
Шарль Мішель, Євросоюз
Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/eucopresident

Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році. Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель.

"Україна може приєднатися до Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати повинні провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", - цитує Мішеля видання Spiegel.

Він також підкреслив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може втрачати час.

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"Процвітаюча і безпечна Україна - в наших інтересах. Їхний недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не коли-небудь. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії", - додав глава Євроради.

Тим часом видання Politico з посиланням на три дипломатичні джерела пише, що лідери Європейського Союзу готуються дати політичну згоду на, як очікується, позитивне рішення Єврокомісії щодо готовності України до початку переговорів про вступ у грудні цього року.

Єврокомісія оприлюднить звіт про те, наскільки добре Україна та інші претенденти на вступ до ЄС виконують відповідні умови. Це, за словами європейського чиновника, відбудеться в листопаді.

Після цього, стверджує джерело Politico, Єврокомісія зробить заяву, після якої "державам-членам буде дуже важко не сказати: "почнемо переговори" про вступ з Україною.

"Політичний тиск навколо цього (переговорів про вступ України, – ред.) буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени могли цьому протистояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська Рада ухвалить рішення про початок переговорів", – додало джерело.

Politico зазначає, що на той час Україна може повністю не виконати сім рекомендацій Єврокомісії, від яких залежав початок переговорів про вступ. Тому лідери ЄС можуть дати політичний сигнал про згоду на переговори, навіть якщо їхні юридичні рамки ще не будуть остаточно сформовані.

Членство України в Євросоюзі

Україна може вступити до Євросоюзу до 2030 року. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Для того щоб це сталося, в країні має відбутися багато реформ. До того ж вона акцентувала на тому, що зараз в України триває активна війна, що не дає можливості прискорити цей процес.

Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов оцінив терміни можливого вступу України до Євросоюзу і назвав можливі проблеми під час цього процесу. За його словами, рахунок може йти на роки.

У травні 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна, яку путінська Росія розв'язала проти України, закінчиться тим, що українська держава стане повноправним членом Європейського Союзу.

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Євросоюз новини України Шарль Мішель
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