"Можуть піти роки": експерт спрогнозував, як скоро Україна вступить до Євросоюзу

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов оцінив терміни можливого вступу України до Євросоюзу та назвав можливі проблеми під час цього процесу.
Богданов навів приклад Норвегії, яка так і не вступила в ЄС. Причина була в тому, що "не поділили норвезький економічний простір з вилову риби".
"Хоча Норвегія - член НАТО, має найвищий рівень життя. Зрештою, норвежці прийшли до висновку, що вони не вступлять в ЄС, тому що свій нафтовий шельф, рибу і море не віддадуть європейцям, через що європейці не пішли на поступки норвежцям. Але у всіх інших питаннях, крім економіки, вони інтегровані з ЄС", - сказав Богданов в інтерв'ю Главреду
За словами експерта, схожа ситуація була і зі Швейцарією.
"Лише там інші причини, зокрема колишній нейтралітет. Тому що Швейцарія не захотіла позбавлятися від своїх офшорних складових як в банківській системі, так і в багатьох інших нюансах", - розповів Богданов.
Хто такий Юрій Богданов
Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.
Що стосується Туреччини, яка не змогла домовитися про вступ до Євросоюзу, то в цьому випадку причина була в тому, що турецька економіка занадто сильно загрожує багатьом європейським країнам.
"І якраз Туреччина, на відміну від України, конкурент не лише для Польщі, Румунії, Болгарії, а й Іспанії, Італії та Франції. Тому що Туреччина – велика країна з переважно чудовим кліматом, відносно дешевою робочою силою і набагато більш здоровою ситуацією, ніж в Україні. Тому що у нас, будемо відверті, глибока демографічна криза. У турків такого немає. Тому, власне, вступ Туреччини до ЄС став неможливим через те, що Туреччина занадто конкурентна", - пояснив Богданов.
За його словами, Україна не настільки конкурентна, як Туреччина, тому це можна подолати.
"Але я думаю, що навіть при більш сприятливих умовах ми можемо втратити роки на те, щоб узгодити пункти щодо "аграрки", енергетики та металургії, тобто тих галузей, в яких Україна має конкурентні права", - резюмував Богданов.
Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:
Членство України в Євросоюзі
17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.
23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.
2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.
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