"Можуть піти роки": експерт спрогнозував, як скоро Україна вступить до Євросоюзу

Норвегія, Швейцарія й Туреччина не змогли домовитися з ЄС. В України теж можуть бути складнощі, вважає Юрій Богданов.

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Юрій Богданов розповів, наскільки розтягнеться в часі вступ до Євросоюзу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов оцінив терміни можливого вступу України до Євросоюзу та назвав можливі проблеми під час цього процесу.

Богданов навів приклад Норвегії, яка так і не вступила в ЄС. Причина була в тому, що "не поділили норвезький економічний простір з вилову риби".

"Хоча Норвегія - член НАТО, має найвищий рівень життя. Зрештою, норвежці прийшли до висновку, що вони не вступлять в ЄС, тому що свій нафтовий шельф, рибу і море не віддадуть європейцям, через що європейці не пішли на поступки норвежцям. Але у всіх інших питаннях, крім економіки, вони інтегровані з ЄС", - сказав Богданов в інтерв'ю Главреду

За словами експерта, схожа ситуація була і зі Швейцарією.

"Лише там інші причини, зокрема колишній нейтралітет. Тому що Швейцарія не захотіла позбавлятися від своїх офшорних складових як в банківській системі, так і в багатьох інших нюансах", - розповів Богданов.

Хто такий Юрій Богданов Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Що стосується Туреччини, яка не змогла домовитися про вступ до Євросоюзу, то в цьому випадку причина була в тому, що турецька економіка занадто сильно загрожує багатьом європейським країнам.

"І якраз Туреччина, на відміну від України, конкурент не лише для Польщі, Румунії, Болгарії, а й Іспанії, Італії та Франції. Тому що Туреччина – велика країна з переважно чудовим кліматом, відносно дешевою робочою силою і набагато більш здоровою ситуацією, ніж в Україні. Тому що у нас, будемо відверті, глибока демографічна криза. У турків такого немає. Тому, власне, вступ Туреччини до ЄС став неможливим через те, що Туреччина занадто конкурентна", - пояснив Богданов.

За його словами, Україна не настільки конкурентна, як Туреччина, тому це можна подолати.

"Але я думаю, що навіть при більш сприятливих умовах ми можемо втратити роки на те, щоб узгодити пункти щодо "аграрки", енергетики та металургії, тобто тих галузей, в яких Україна має конкурентні права", - резюмував Богданов.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

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