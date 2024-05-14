УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна може збивати ракети з "ядеркою": генерал здивував висновками

Яна Ставська
14 травня 2024, 15:56
310
Україна насичує свою ППО західними системами.
Путін, ядерна зброя
Росія може застосувати ядерну зброю, але це не вплине на бої / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео kremlin.ru

Українські сили ППО здатні збивати ракети, які несуть тактичний ядерний заряд. Ба більше, ЗСУ це вже роблять, адже давно знищують "Кинджали" під час повітряних атак, розповів в інтерв'ю Главреду колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Поєднання технологічного зенітно-ракетного озброєння типу Patriot і французьких систем можуть збивати будь-яку балістику, включно з "Кинджалами" і "Цирконами", зазначив генерал.

"Крилаті та балістичні ракети іншого типу можуть збиватися іншими системами, які сьогодні вже є на озброєнні ЗСУ. Зараз ці системи посилюються: нам передають додаткові Patriot, Iris тощо", - додав він.

відео дня

Тож ефективний захист нашого неба - справа часу. Збивати більшість їх ми точно можемо вже зараз, зазначив Маломуж.

Україна може збивати ракети з 'ядеркою': генерал здивував висновками
Зони ураження від ядерного удару / Інфографіка Главреда

У крайньому випадку ЗСУ зможуть збити і ракету з ядерним боєзарядом. Тоді застосування РФ ядерного озброєння не матиме стратегічного впливу на перебіг війни.

"Якщо розглядати крайній випадок, тобто що Росія спробує завдати тактичного ядерного удару по Україні, ми ці ракети точно не допустимо на територію нашої країни або зіб'ємо ближче до міст, наприклад, Києва, де є західні системи. Окремі випадки потрапляння можуть бути, і це буде серйозний терористичний удар, але він не матиме стратегічного значення для ЗСУ і перебігу війни", - підкреслив генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Українська ППО - головне

ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T.

Останні півроку протиповітряна оборона ЗСУ переживає дефіцит у наявних установках ЗРК і снарядах. Проте, як писав Главред, Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України. Канцлер Олаф Шольц підкреслив, що НАТО дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах-членах Альянсу, можуть передати для підвищення обороноздатності України.

Ба більше, у Німеччині вже на офіційному рівні пропонують захищати Україну від атак дронів Росії засобами країн НАТО. Йдеться про ППО Польщі чи Румунії для "прикриття" неба над Заходом України.

Це, на думку експертного кола, дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це, своєю чергою, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ядерна зброя ЗСУ ПВО ядерний удар ядерне вооружение ядерна війна ядерна загроза Микола Маломуж війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Бомба влетіла в 10-й поверх: росіяни вдарили по багатоповерховому житловому будинку

Бомба влетіла в 10-й поверх: росіяни вдарили по багатоповерховому житловому будинку

17:05 Україна
По всьому фронту жорсткі бої: у Генштабі розкрили, що відбувається на передовій

По всьому фронту жорсткі бої: у Генштабі розкрили, що відбувається на передовій

17:00 Україна
Ситуація в Вовчанську критична: в МВА розповіли про вуличні бої, місто зруйноване

Ситуація в Вовчанську критична: в МВА розповіли про вуличні бої, місто зруйноване

16:55 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів 83949

В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів

Перше фото за два роки: син Софії Ротару показав, який зараз вигляд має артистка 23431

Перше фото за два роки: син Софії Ротару показав, який зараз вигляд має артистка

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ 18824

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ

9-бальний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря 9825

9-бальний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

Останні новини

17:36

Слимаків в саду більше не буде: які 4 рослини найкраще відлякують шкідників

17:20

"Повинен враховувати": наставник "Реала" розповів, чи зіграє Лунін у фіналі ЛЧ

17:05

Бомба влетіла в 10-й поверх: росіяни вдарили по багатоповерховому житловому будинку

17:03

Дружина "спалила" брутала Джейсона Стейтема за незвичайним хобі

17:00

По всьому фронту жорсткі бої: у Генштабі розкрили, що відбувається на передовій

Путін готується до затяжної війни з Україною і блоком НАТО - Ілля ПономарьовПутін готується до затяжної війни з Україною і блоком НАТО - Ілля Пономарьов
16:55

Ситуація в Вовчанську критична: в МВА розповіли про вуличні бої, місто зруйноване

16:36

Чому ноутбуки так швидко розряджаються і як впоратися з цією напастю

16:14

Кремль змінює стратегію війни в Україні: Пономарьов пояснив відставку Шойгу

16:03

Як врятувати замерзлу картоплю: що зробити, щоб не згубити врожай

Реклама
15:59

Осадча розповіла, що робить, щоб не гладшати і скільки набрала кг

15:58

"Була дійсно товста": ображена Каменських відповіла на хейт за зайві кілограмиВідео

15:56

Україна може збивати ракети з "ядеркою": генерал здивував висновками

15:46

Кінець війни в Україні: Шольц зробив важливу заяву про саміт миру в Швейцарії

15:43

Загроза наступу РФ у Сумській області: в РНБО розкрили ймовірний сценарій

15:39

Нестерпно, будемо сумувати: Заворотнюк поскаржилася на життя

15:17

В Естонії "завернули" заяву про відправлення військ в Україну: що сталося

15:11

Росія може вдарити по Україні ядерною зброєю: генерал-розвідник назвав умову

15:01

Як прибрати свербіж від укусу комара: засоби, які завжди під рукою

14:59

Польща не передасть Україні Patriot: Дуда видав важливу заяву

14:35

Загроза наступу на Сумщині: в ЗСУ попередили про підготовку російського наступу

Реклама
14:30

Долар різко злетів: який курс валют обіцяють українцям

14:30

В Україні різко потепліє: синоптик назвала регіони, де "вдарить" тепло

14:18

Не могла зв'язати двох слів: зрадниця Асті жорстко осоромилася на сценіВідео

14:12

Чому будь-які переговорні формати з Росією неможливіПогляд

14:07

Як правильно віддавати борги: 3 залізні правила фінансового успіху

13:29

У британській розвідці назвали причину і мету наступу РФ на Харківщині

13:25

Ви все життя готували неправильно: неймовірний рецепт зеленого борщуВідео

12:58

Чим очистити засмальцьовану шкіряну куртку: прості трюки допоможуть одягу яскраво блищати

12:49

Філю, тобі дати на штани? Успенська зухвало принизила Кіркорова

12:41

"Зірвана мирна угода з РФ": Кулеба розкрив інформацію про переговори 2022 рокуВідео

12:33

ЗСУ блокують росіян: Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на СумщиніВідео

12:25

Онук Алли Пугачової "добив" росіян вчинком і показав свою позицію

12:10

Зустріч Блінкена і Зеленського в Києві: названо головні теми переговорів

12:10

Це навіть не ЗСУ: ще один корабель РФ самоліквідувався

12:07

Вимоги Порошенка не допомагати українським біженцям, маючи двох синів у Лондоні – лицемірство, - експерт

11:53

Волочкова, яка розлютилася, півгодини принижувала журналістку за незручні запитанняВідео

11:42

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ

11:29

"Ворог зупинений і знищується": у ВСУ розповіли про пастку для РФ на Харківщині

11:23

Третій Patriot і допомога на 7 млрд євро: Шольц оголосив про допомогу Україні у 2024 роціВідео

11:12

Як врятувати полуницю від морозів: як не дати погоді погубити солодкі ягоди

Реклама
11:00

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж

10:58

"Серйозна боротьба": Пономарьов розкрив, які зміни відбуваються у КремліВідео

10:51

Китайський гороскоп на завтра 15 травня: Бикам - сильне розчарування, Собакам - початок важкого періоду

10:51

Серйозні прориви армії РФ на Харківщині малоймовірні - Держдеп США

10:31

Церковне свято 15 травня: що категорично заборонено робити у цей день

10:14

"Ситуація на межі": РФ може розвернутися для атаки на Суми – Буданов

10:12

"Зустрінемося і з'ясуємо": Позитив зробив гучну заяву про Потапа

10:08

Землю накриє сонячна радіаційна буря: названо небезпечні дати

09:56

Боротьба за життя: у короля Чарльза діагностували лякаючий побічний ефект від лікування

09:41

Поранених вивозили швидкі: у РФ дрони підірвали залізничний состав із паливомВідео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти