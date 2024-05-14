Україна може збивати ракети з 'ядеркою': генерал здивував висновками

Україна насичує свою ППО західними системами.

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Росія може застосувати ядерну зброю, але це не вплине на бої / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео kremlin.ru

Українські сили ППО здатні збивати ракети, які несуть тактичний ядерний заряд. Ба більше, ЗСУ це вже роблять, адже давно знищують "Кинджали" під час повітряних атак, розповів в інтерв'ю Главреду колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Поєднання технологічного зенітно-ракетного озброєння типу Patriot і французьких систем можуть збивати будь-яку балістику, включно з "Кинджалами" і "Цирконами", зазначив генерал.

"Крилаті та балістичні ракети іншого типу можуть збиватися іншими системами, які сьогодні вже є на озброєнні ЗСУ. Зараз ці системи посилюються: нам передають додаткові Patriot, Iris тощо", - додав він.

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Тож ефективний захист нашого неба - справа часу. Збивати більшість їх ми точно можемо вже зараз, зазначив Маломуж.

Зони ураження від ядерного удару / Інфографіка Главреда

У крайньому випадку ЗСУ зможуть збити і ракету з ядерним боєзарядом. Тоді застосування РФ ядерного озброєння не матиме стратегічного впливу на перебіг війни.

"Якщо розглядати крайній випадок, тобто що Росія спробує завдати тактичного ядерного удару по Україні, ми ці ракети точно не допустимо на територію нашої країни або зіб'ємо ближче до міст, наприклад, Києва, де є західні системи. Окремі випадки потрапляння можуть бути, і це буде серйозний терористичний удар, але він не матиме стратегічного значення для ЗСУ і перебігу війни", - підкреслив генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Українська ППО - головне

ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T.

Останні півроку протиповітряна оборона ЗСУ переживає дефіцит у наявних установках ЗРК і снарядах. Проте, як писав Главред, Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України. Канцлер Олаф Шольц підкреслив, що НАТО дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах-членах Альянсу, можуть передати для підвищення обороноздатності України.

Ба більше, у Німеччині вже на офіційному рівні пропонують захищати Україну від атак дронів Росії засобами країн НАТО. Йдеться про ППО Польщі чи Румунії для "прикриття" неба над Заходом України.

Це, на думку експертного кола, дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це, своєю чергою, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

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