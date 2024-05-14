Долар різко злетів: який курс валют обіцяють українцям

Курс долара в обмінних пунктах України зріс і знову перевищив 40 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала.

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Курс долара / коллаж: Главред, фото: pixabay

Курс долара в обмінних пунктах України зріс і знову перевищив 40 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала. Про це свідчать дані Мінфіну.

Так, станом на ранок 14 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,05 гривні, курс євро зріс на 10 копійок 43,25 гривні. Проте, в обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро по 42,55 гривні.

В той же час, на міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,70-39,75 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

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Інфографіка Мінфін / фото: minfin

Національний банк України встановив на вівторок, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,62 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Зміни курсу долара - останні новини

Раніше у звіті World Economic Outlook повідомлялось, що в середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі декілька років долар стане дорожчим за 54 гривні.

Загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі, вважає економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

В Україні банки і пункти обміну не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (наприклад, забруднення щонайменше 50% купюри), повідомляли в Нацбанку України.

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