Долар різко злетів: який курс валют обіцяють українцям

Курс долара в обмінних пунктах України зріс і знову перевищив 40 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала. Про це свідчать дані Мінфіну.
Так, станом на ранок 14 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,05 гривні, курс євро зріс на 10 копійок 43,25 гривні. Проте, в обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро по 42,55 гривні.
В той же час, на міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,70-39,75 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України встановив на вівторок, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,62 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.
Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Зміни курсу долара - останні новини
Раніше у звіті World Economic Outlook повідомлялось, що в середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі декілька років долар стане дорожчим за 54 гривні.
Загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі, вважає економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
В Україні банки і пункти обміну не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (наприклад, забруднення щонайменше 50% купюри), повідомляли в Нацбанку України.
Читайте також:
- Які долари приймають із комісією і що робити з ним: пояснення Нацбанку
- Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося
- За що українцям банки масово блокують картки: як не залишитися без грошей
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред