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Україна може отримати зброю від Південної Кореї: експерт розкрив способи і загрози

Руслана Заклінська
4 грудня 2024, 22:24
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Політичні інтриги в Південній Кореї можуть відкрити шлях для постачання зброї в Україну, розповів Віталій Кулик.
Україна може отримати зброю від Південної Кореї: експерт розкрив способи і загрози
Україна може отримати корейську зброю / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Главред, скріншот з відео

Коротко:

  • Україна може отримати зброю Південної Кореї через посередників
  • Південна Корея може пережити політичну нестабільність
  • Перші пів року нового уряду можуть бути складними для відносин з Україною

Законодавство Південної Кореї забороняє передачу зброї іншим країнам, однак ці обмеження можуть зняти. Україна може отримати корейську зброю через посередників. Про це в інтервʼю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Мова йшла про сприяння у отриманні південно-корейської зброї, зняття обмежень, і тоді ми могли б купити цю зброю або отримати її через треті країни, але вона була б виробництва Південної Кореї. Ось така схема. Зараз це може бути скасовано. Відповідно, є певні загрози", - розповів експерт.

За його словами, незважаючи на відносно ліві погляди деяких політичних груп у Південній Кореї, країна навряд чи піде на посилення зв'язків із Китаєм або Північною Кореєю. Кулик підкреслив, що навіть демократична партія орієнтується на зниження загрози військових конфліктів через нормалізацію відносин з Китаєм і Північною Кореєю. За його словами, ці політичні сили намагаються застосувати принципи політики "сонячного тепла", яка в минулому сприяла зниженню напруги.

"Це не те, що намагаються подати як антиукраїнську позицію. Це не китайська агентурна мережа, але політичні діячі, представлені в демократичній партії, справді щиро вважають, що через замирення та нормалізацію відносин з Китаєм і Північною Кореєю можна уникнути загострення ситуації на Корейському півострові, зняти питання можливого військового зіткнення та вивести Південну Корею з дуги протистояння", - пояснив Кулик.

Експерт припустив, що перші півроку нового кабінету до президентських виборів які, швидше за все, виграють демократи, будуть складними. На його думку, Південна Корея може стати джерелом "чорних лебедів" у внутрішньополітичному процесі.

Окрім того, Кулик наголосив, що Південна Корея може пережити політичну нестабільність, зокрема через корупційні скандали, що підвищують попит на нових, позасистемних політиків, які можуть вивести країну з політичної дихотомії між правими та лівими. Він зазначив, що майбутня політика Південної Кореї буде залежати від того, хто переможе на президентських виборах, а також від зовнішніх факторів, таких як відносини з США та Китайською Народною Республікою.

"Очевидно, що перші пів року нового кабінету будуть складними для відносин України з Південною Кореєю. До речі, демократи вважають, що зараз приходить Трамп, який є непрогнозованим у своїх протистояннях з Китаєм, і щоб не стати заручником американської зовнішньої політики та провокацій конфлікту з Північною Кореєю, Південна Корея має провести свою суб’єктивізацію, реалізуючи політику "сонячного тепла", щоб знизити ризики для себе. Тобто тут є певна логіка дій демократичної партії", - додав він.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Кулика Главреду про ситуацію у Південній Кореї:

Ситуація у Південній Кореї - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні через загострення політичної кризи, викликаної конфліктами між урядом та опозицією. За словами президента, введення воєнного стану стало необхідним для захисту конституційного порядку та забезпечення свободи в країні.

Під будівлею парламенту спалахнули масові протести, почалися сутички між демонстрантами та правоохоронцями, які блокували вхід до парламенту.

Невдовзі парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану, резолюцію підтримали 190 депутатів. Згідно з конституцією, президент зобов'язаний скасувати воєнний стан, якщо цього вимагає більшість парламенту.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль погодився скасувати введений ним воєнний стан після вимог парламенту та власної партії. А 4 грудня до парламенту внесли пропозицію про імпічмент президенту.

Раніше під час візиту українська делегація хотіла придбати зенітні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони для ЗСУ у Південної Кореї. Однак Сеул відмовив, пославшись на високий попит цих систем та експортні зобов'язання.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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