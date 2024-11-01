Україна могла вступити до НАТО ще у 2006 році: що стало на заваді

Тодішній глава уряду Віктор Янукович заперечував на вступі в Альянс.

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Вступ України до НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези із заяви:

Україна могла вступити до НАТО у 2006 році.

Тоді президент Віктор Ющенко наполягав на отриманні плану дій щодо членства

До 2008 року Росія протестувала не настільки голосно

Україна могла вступити до НАТО ще у 2006 році. На той момент Росія не перешкоджала цьому так затято, як за два роки потому, у 2008-му. Про це заявив Стів Пайфер, помічник держсекретаря США з питань Європи у 2000-2004 роках у проєкті ТСН "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

Зазначається, що тодішній президент України Віктор Ющенко наполягав на отриманні плану дій щодо членства, а глава уряду, Віктор Янукович, заперечував.

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За словами Пайфера, до 2008 року, коли Росія почала гучно протестувати проти вступу України до НАТО, у нашої держави були всі шанси стати членом альянсу.

"З одного боку був президент України, який казав – я хочу план дій щодо членства, а з іншого – премʼєр-міністр, який казав - ні. На мою думку, якби Віктор Янукович підтримав план дій щодо членства в НАТО, це цілком могло би статися 2006 року, тому що на той момент Росія з якихось причин протестувала не настільки голосно, як це було 2008 року", – сказав він.

Країни НАТО / Інфографіка: Главред

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Вступ України до НАТО - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський наголосив, що коли Україна отримає запрошення до НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії.

Зеленський також висловив сподівання, що Україна отримає запрошення для подальшого вступу до НАТО відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, Париж не проти вступу України до блоку НАТО. Однак, питання запрошення України до НАТО багато в чому залежить від того, якою буде нова адміністрація в США.

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