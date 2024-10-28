Потужний заслін від РФ: Зеленський пояснив важливість запрошення України до НАТО

РФ має відмовитися від своїх амбіцій щодо України, каже Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/moshchnyy-zaslon-ot-rf-zelenskiy-obyasnil-vazhnost-priglasheniya-ukrainy-v-nato-10609298.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський пояснив важливість вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головні тези Зеленського:

Режими-ізгої допомагають Путіну

Запрошення України до НАТО дасть заслін від РФ

Сьогодні є шанс перемогти у Східній Європі, щоб потім не воювати на півночі, на півдні або в африканських країнах, заявив президент Володимир Зеленський.

Як наголосив він під час виступу на саміті Україна - Північна Європа, необхідно долучитися до оснащення бригад, збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні, зокрема ракет великої дальності, безпілотників і систем РЕБ, і в закупівлю артилерійських боєприпасів для українських воїнів у третіх країнах, а також вжити заходів щодо тіньового флоту РФ.

відео дня

"Ми бачимо, що Путін нарощує виробництво зброї, а режими-ізгої, такі як Пхеньян, допомагають йому з цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому тільки зараз", - сказав Зеленський.

Окремо він зазначив, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

"Коли Україна отримає запрошення до НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України", - зазначив Зеленський.

Усі озвучені пункти - частина "Плану перемоги". Президент України закликав підтримати План, втілити всі його пункти та допомогти в роботі з тими партнерами, які поки що налаштовані скептично.

/ Инфографика: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше в розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред