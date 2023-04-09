ЗСУ під час контрнаступу знищуватимуть військові об'єкти в 5 областях Росії - Світан

Україна завдаватиме ударів по ворожих військових базах країни-агресорки Росії зброєю виключно вітчизняного виробництва, вважає Роман Світан.

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Військові бази РФ в Курській, Бєлгородській, Брянській, Ростовській і Воронезькій областях потраплять під удар ЗСУ - Світан / Колаж 59 ОМПБр, Главред

Сили оборони України під час своєї контрнаступальної операції завдадуть ударів по військових об'єктах і на території держави-окупанта Росії. Бази ворога будуть знищуватися в прикордонних Брянській, Курській , Бєлгородській, Воронезькій і Ростовській областях. Розтрощення ворожих об'єктів на території РФ проводитиметься виключно вітчизняними озброєннями. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан

В інтерв'ю Орестократія він розповів про те, що військові об'єкти Росії в прикордонних з Україною областях вже знищуються, і така динаміка продовжуватиметься.

"П'ять областей, які зараз атакуються, – це Брянська область, Курська область, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області. Ці п'ять областей межують з Україною. Глибина - декілька сотень кілометрів. Вже обстрілюються військові об'єкти в цих областях і надалі будемо продовжимо їх знищувати", - вважає Світан.

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За його словами, нищівні удари по військових базах в Росії наноситимуться зброєю виключно українською зброєю.

"У нас є засоби ураження, які можуть діставати і дістають росіян на російській території в тому числі. От уже з дозволу Генштабу навіть нещодавно з'явилося відео роботи по військовій колоні на російській території. Однозначно, ми будемо працювати і працюємо по цих військових базах, як тільки будемо отримувати від нашого "Укроборонпрому" наші розробки для роботи по Росії", - додав експерт.

Також він акцентував увагу на тому, що Захід не надає Україні можливості застосовувати свої озброєння по території РФ, щоб у майбутньому уникнути правових претензій з боку Москви.

"Вони не хочуть брати участь у будь-яких судових розглядах, які може Росія підняти. Для того щоб уникнути таких претензій Росії, просять нас використовувати озброєння, яке передають, тільки на нашій території. По військових об'єктах на російській території ми використовували, використовуємо і будемо використовувати наше озброєння, вироблене нашим "Укроборонпром", - підкреслив Роман Світан.

Контрнаступ ЗСУ

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що армія України може перейти в контрнаступ вже найближчими тижнями. Київ самостійно обере тактику на полі бою. При цьому вона підкреслила, що окупанти Росії, в свою чергу, намагаються почати власний наступ.

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що сили оборони України готуються до контрнаступу. На думку журналістів, ймовірний напрямок удару ЗСУ - окупований південь країни.

Згідно з даними Reuters, Україна протягом найближчих тижнів або місяців підключить до бойових дій 8 нових штурмових бригад у 40 000 військових для проведення контрнаступу ЗСУ. Військова операція стане серйозним викликом для Києва, оскільки від її результатів залежатиме подальший розвиток подій.

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