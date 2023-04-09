"Нічого живого не залишиться": Фейгін заявив, що під час контрнаступу ЗСУ розчистять весь тил росіян

Російський опозиціонер підкреслив, що, ймовірно, загарбники бояться підготовчої частини контрнаступу, тому що не знають, де він розпочнеться.

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Фейгін заявив, що під час контрнаступу ЗСУ розчистять весь тил росіян / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

На початку весняного контрнаступу Збройні сили України можуть здійснити такий масований удар, що російські окупаційні війська більше не зможуть чинити спротив. Таку думку висловив російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін в ефірі Еспресо.

За його словами, ймовірно, загарбники бояться підготовчої частини контрнаступу, тому що не знають, де він розпочнеться.

"Чи то на Кінбурнській косі висадяться, чи на Токмак підуть, а через Токмак – на Мелітополь, ніхто нічого не знає. Але відомо, що буде вогнева підтримка. І Україна зараз накопичила великі ресурси, які їй передав Захід… Там нічого живого не залишиться. Усе полетить під укіс, треба визнати чесно, що й артилерія, і М155, і "Хаймарси" – надзвичайно ефективні. Ця високоефективна зброя ще з серпня минулого року довела свою високу ефективність. І якщо цих засобів стало більше, а судячи з того, що навіть проривається як інформація, збільшилися вони в рази", - зазначив Фейгін.

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Російський опозиціонер звернув увагу на те, як у пропагандистських ефірах військові спеціалісти кажуть, що треба боятися саме цього.

"З ночі як почнуть – нічого живого не залишиться. Усі БК і штаби буде покладено. А оскільки американці беруть участь у плануванні наступу – це їхній фірмовий стиль: хоч в Іраку, хоч де, – вони завжди саме так діють. Спочатку треба розчистити все, у противника не повинно лишитися нічого, масований удар ракетно-бомбово-снарядний має зробити так, що чинити спротив не буде можливості", - сказав він.

На його думку, найімовірніше, саме так і відбуватиметься операція контрнаступу Збройних сил України.

"Причому, цілком можна припустити, що почнуть обстрілювати одну частину, російська сторона кинеться туди, намагатиметься стримати контрнаступ, забезпечити оборону, а станеться щось у зовсім несподіваному місці - десь висадиться десант. Тому, я думаю, що нервозність підвищена, а психологічний стан дещо пригнічений", - підсумував опозиціонер.

Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ та використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

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