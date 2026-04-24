Новий обмін полоненими: додому повернулися майже 200 захисників

Володимир Зеленський розповів, кого вдалося звільнити з російського полону.

Україна та РФ провели обмін полоненими

Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 193 наших захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Із російського полону вдалося повернути військових із:

Збройних сил України,

Національної гвардії,

Державної прикордонної служби,

Національної поліції,

Державної спеціальної служби транспорту.

Усі ці бійці захищали Україну на різних напрямках. Серед звільнених з полону бійців є поранені та ті, проти кого РФ відкрила кримінальні справи.

"Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому. Памʼятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі", - заявив Зеленський.

