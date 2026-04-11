Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисників

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2026, 13:50оновлено 11 квітня, 14:40
Україна та Росія провели новий обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: КШППВ

Що відомо:

  • Україна та Росія провели обмін полоненими
  • З російського полону звільнили 175 військових та 7 цивільних осіб

Україна та Росія провели обмін полоненими. Наших захисників вдалося повернути додому безпосередньо перед Великоднем. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

В рамках обміну вдалося повернути 175 рядових, сержантів та офіцерів. Вони захищали Україну у складі ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України. Відомо, що серед них є поранені. Також повернути додому вдалося 7 цивільних.

Українці потрапили у полон, коли захищали державу у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курскому напрямках. Більшість з них була у полоні з 2022 року.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", - зазначив президент.

  • Обмін полоненими 11 квітня
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив на тому, що загалом з полону вдалося звільнити 182 українця. Серед них були офіцери, яких РФ відмовлялась обмінювати.

"Повернення наших громадян з російського полону на рідну вільну землю, до найближчих і найдорожчих — найбільш довгождана щемлива подія, яку завжди з нетерпінням чекає вся Україна. Вітаю кожного! А ще — всіх рідних, хто дочекався найзаповітнішої звістки перед святом: обійняти своїх після нестерпно довгої розлуки", - зазначив Буданов.

Подивитися відео з обміну полоненими можна у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Україна та РФ провели обмін полоненими / фото: скріншот

Коли може завершитись війна - думка експерта

Як писав Главред, завершення активної фази війни вже у 2026 році на умовах, прийнятних для України, виглядає малоймовірним, а справедливий фінал можливий щонайменше через кілька років. Таку оцінку озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він зазначає, що наразі немає передумов для швидкого завершення бойових дій на вигідних для України умовах. Водночас, за його словами, припинення війни за сценарієм Росії могло б відбутися дуже швидко, але це означало б фактичну капітуляцію та подальше просування російських військ углиб території країни.

Обміни з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 січня в межах репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих військових. Російська сторона стверджувала, що вони належать українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Раніше, 20 листопада, окупанти також передали Україні ще 1000 тіл, які, за їхніми заявами, належать загиблим бійцям ЗСУ.

Ще перед цим, 18 вересня, з Росії в Україну повернули тіла приблизно тисячі загиблих громадян. За інформацією російської сторони, йдеться про українських військовослужбовців, що також підтвердили в Координаційному штабі.

