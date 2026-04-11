Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисників

Україна та Росія провели обмін полоненими безпосередньо перед Великоднем.

https://glavred.net/ukraine/novyy-obmen-plennymi-ukraina-vernula-domoy-nashih-zashchitnikov-10755941.html Посилання скопійоване

Україна та Росія провели новий обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: КШППВ

Що відомо:

Україна та Росія провели обмін полоненими

З російського полону звільнили 175 військових та 7 цивільних осіб

Україна та Росія провели обмін полоненими. Наших захисників вдалося повернути додому безпосередньо перед Великоднем. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

В рамках обміну вдалося повернути 175 рядових, сержантів та офіцерів. Вони захищали Україну у складі ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України. Відомо, що серед них є поранені. Також повернути додому вдалося 7 цивільних.

відео дня

Українці потрапили у полон, коли захищали державу у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курскому напрямках. Більшість з них була у полоні з 2022 року.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", - зазначив президент.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив на тому, що загалом з полону вдалося звільнити 182 українця. Серед них були офіцери, яких РФ відмовлялась обмінювати.

"Повернення наших громадян з російського полону на рідну вільну землю, до найближчих і найдорожчих — найбільш довгождана щемлива подія, яку завжди з нетерпінням чекає вся Україна. Вітаю кожного! А ще — всіх рідних, хто дочекався найзаповітнішої звістки перед святом: обійняти своїх після нестерпно довгої розлуки", - зазначив Буданов.

Подивитися відео з обміну полоненими можна у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Україна та РФ провели обмін полоненими / фото: скріншот

Обміни з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 січня в межах репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих військових. Російська сторона стверджувала, що вони належать українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Раніше, 20 листопада, окупанти також передали Україні ще 1000 тіл, які, за їхніми заявами, належать загиблим бійцям ЗСУ.

Ще перед цим, 18 вересня, з Росії в Україну повернули тіла приблизно тисячі загиблих громадян. За інформацією російської сторони, йдеться про українських військовослужбовців, що також підтвердили в Координаційному штабі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред