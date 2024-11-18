Правила мобілізації зміняться: в Міноборони зробили заяву щодо 'бусифікації'

В Міноборони планують реформувати процес мобілізації, щоб позбутись від болючих для населення питань, зазначив Рустем Умєров.

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Правила мобілізації в Україні зміняться - що передбачається / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні можуть позбутись від практики "бусифікації" військовозобов'язаних

Міноборони працює над можливістю українців за кордоном мобілізуватись до Сил оборони

Міністерство оборони планує поступово відмовлятися від практик, які викликають суспільне невдоволення, зокрема "бусифікації". Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНІАН.

"Усе залежить від ворога та які загрози він несе. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт... Надаємо риси людяності нашій мобілізації", - відповів Умєров.

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На питання щодо можливого зменшення випадків "бусифікації" завдяки цифровізації, міністр зазначив, що вже ухвалено закон про мобілізацію, відкрито рекрутингові центри, а також розпочато цифровізацію процесів, щоб громадяни мали більше можливостей для свідомого вибору служби в армії.

Крім того, за його словами, міністерство працює над створенням умов для українців, які перебувають за кордоном, щоб вони також мали змогу долучитися до війська за власним бажанням.

"Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення (питання "бусифікації" – ред.). Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу", – заявив міністр оборони.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Міністерстві оборони України запропонували перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, який би міг замінити функції ТЦК у взятті військовозобов’язаних на облік. Водночас про ліквідацію ТЦК не йдеться. Цю ініціативу представили міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка щодо необхідності мобілізації ще 160 тисяч осіб. Зеленський зазначив, що, попри ухвалення нового закону про мобілізацію, в Україні досі недостатньо мобілізованих. При цьому сама заява Литвиненка про мобілізаційні плани викликала у нього здивування.

15 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про завершення аудиту підприємств, які мають право бронювати працівників. За результатами перевірки виявлено низку проблем, які потребують вирішення. Зокрема, критерії критичності підприємств тепер узгоджуватимуться із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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