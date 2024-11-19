'Не варто мати ілюзій': полковник ЗСУ оцінив загрозу окупації кількох міст

Ситуація на фронті залишається складною, РФ готова попри значні втрати продовжувати наступальні дії для територіальних здобутків, вказує експерт.

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Ситуація на фронті може суттєво загостритись / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

РФ має достатньо ресурсів для наступу на кількох ділянках фронту

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках може серйозно загостритись

Російські окупанти мають достатньо сил та ресурсів для розвитку наступальних дій не лише в районі Курахового, а й на інших ділянках фронту на Сході України. Про це повідомив в ефірі "Еспресо" військовий експерт полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов

За словами військового експерта, ворог продовжує активні наступальні дії на семи ділянках фронту.

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Зокрема, у разі захоплення територій в районі Курахового, противник може провести передислокацію сил і зміцнити штурмові загони, щоб просунутися в бік Покровської агломерації.

Експерт зазначив, що схожа тактика спостерігалася після окупації Вугледара. Після тимчасового затишшя, що тривало близько тижня, противник поновив наступальні дії, створюючи серйозні труднощі для українських захисників у районі річки Сухі Яли, розташованої південніше Курахового.

"Тому не варто мати ілюзій. Ворог має достатньо ресурсів не лише для атаки в районі Курахового, створюючи загрози Покровській агломерації, але й для створення серйозних проблем нашим оборонцям південніше від Часового Яру. Це означає, що в зоні ризику також опиняються наші оборонці Торецька", - наголосив Селезньов.

Полковник ЗСУ зауважив, що серйозні виклики можуть виникнути також на Куп’янському напрямку, а в подальшій перспективі й на Лиманському.

"Здається, що противник буде рушити вниз по течії річки Оскіл, щоб доєднатися до угруповання російської армії, яке діє у напрямку Лимана. Це дозволить йому формувати плацдарм, що становитиме загрозу для Слов'янсько-Краматорської агломерації", - зауважив Селезньов.

Військовий експерт підсумував, що ситуація на фронті залишається складною, оскільки ворог має значні ресурси, які він готовий витрачати в запеклих боях заради територіальних здобутків.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Курській області Росія зосередила близько 50 тисяч військових, переважно з підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ, зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Президент України Володимир Зеленський у своєму онлайн-зверненні до Європейського парламенту заявив, що на території Росії вже розміщено 11 тисяч північнокорейських військових, а їхня кількість може зрости до 100 тисяч, повідомляє Reuters.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що командир 67-ї мотострілецької дивізії російських збройних сил надав недостовірну інформацію генералам щодо "успіхів" окупантів під Лиманом на Донеччині. За даними ГУР, командир цієї дивізії доповідав командувачу 25-ї армії Московського військового округу, генерал-майору Юсупову, про вигадані успіхи в цьому регіоні.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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