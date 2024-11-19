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"Не варто мати ілюзій": полковник ЗСУ оцінив загрозу окупації кількох міст

Юрій Берендій
19 листопада 2024, 17:07
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Ситуація на фронті залишається складною, РФ готова попри значні втрати продовжувати наступальні дії для територіальних здобутків, вказує експерт.
ВСУ
Ситуація на фронті може суттєво загостритись / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

  • РФ має достатньо ресурсів для наступу на кількох ділянках фронту
  • Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках може серйозно загостритись

Російські окупанти мають достатньо сил та ресурсів для розвитку наступальних дій не лише в районі Курахового, а й на інших ділянках фронту на Сході України. Про це повідомив в ефірі "Еспресо" військовий експерт полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов

За словами військового експерта, ворог продовжує активні наступальні дії на семи ділянках фронту.

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Зокрема, у разі захоплення територій в районі Курахового, противник може провести передислокацію сил і зміцнити штурмові загони, щоб просунутися в бік Покровської агломерації.

Експерт зазначив, що схожа тактика спостерігалася після окупації Вугледара. Після тимчасового затишшя, що тривало близько тижня, противник поновив наступальні дії, створюючи серйозні труднощі для українських захисників у районі річки Сухі Яли, розташованої південніше Курахового.

"Тому не варто мати ілюзій. Ворог має достатньо ресурсів не лише для атаки в районі Курахового, створюючи загрози Покровській агломерації, але й для створення серйозних проблем нашим оборонцям південніше від Часового Яру. Це означає, що в зоні ризику також опиняються наші оборонці Торецька", - наголосив Селезньов.

Полковник ЗСУ зауважив, що серйозні виклики можуть виникнути також на Куп’янському напрямку, а в подальшій перспективі й на Лиманському.

"Здається, що противник буде рушити вниз по течії річки Оскіл, щоб доєднатися до угруповання російської армії, яке діє у напрямку Лимана. Це дозволить йому формувати плацдарм, що становитиме загрозу для Слов'янсько-Краматорської агломерації", - зауважив Селезньов.

Військовий експерт підсумував, що ситуація на фронті залишається складною, оскільки ворог має значні ресурси, які він готовий витрачати в запеклих боях заради територіальних здобутків.

'Не варто мати ілюзій': полковник ЗСУ оцінив загрозу окупації кількох міст
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Курській області Росія зосередила близько 50 тисяч військових, переважно з підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ, зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Президент України Володимир Зеленський у своєму онлайн-зверненні до Європейського парламенту заявив, що на території Росії вже розміщено 11 тисяч північнокорейських військових, а їхня кількість може зрости до 100 тисяч, повідомляє Reuters.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що командир 67-ї мотострілецької дивізії російських збройних сил надав недостовірну інформацію генералам щодо "успіхів" окупантів під Лиманом на Донеччині. За даними ГУР, командир цієї дивізії доповідав командувачу 25-ї армії Московського військового округу, генерал-майору Юсупову, про вигадані успіхи в цьому регіоні.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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