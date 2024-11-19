'Не варто мати ілюзій': полковник ЗСУ оцінив загрозу окупації кількох міст

Коротко:
- РФ має достатньо ресурсів для наступу на кількох ділянках фронту
- Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках може серйозно загостритись
Російські окупанти мають достатньо сил та ресурсів для розвитку наступальних дій не лише в районі Курахового, а й на інших ділянках фронту на Сході України. Про це повідомив в ефірі "Еспресо" військовий експерт полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов
За словами військового експерта, ворог продовжує активні наступальні дії на семи ділянках фронту.
Зокрема, у разі захоплення територій в районі Курахового, противник може провести передислокацію сил і зміцнити штурмові загони, щоб просунутися в бік Покровської агломерації.
Експерт зазначив, що схожа тактика спостерігалася після окупації Вугледара. Після тимчасового затишшя, що тривало близько тижня, противник поновив наступальні дії, створюючи серйозні труднощі для українських захисників у районі річки Сухі Яли, розташованої південніше Курахового.
"Тому не варто мати ілюзій. Ворог має достатньо ресурсів не лише для атаки в районі Курахового, створюючи загрози Покровській агломерації, але й для створення серйозних проблем нашим оборонцям південніше від Часового Яру. Це означає, що в зоні ризику також опиняються наші оборонці Торецька", - наголосив Селезньов.
Полковник ЗСУ зауважив, що серйозні виклики можуть виникнути також на Куп’янському напрямку, а в подальшій перспективі й на Лиманському.
"Здається, що противник буде рушити вниз по течії річки Оскіл, щоб доєднатися до угруповання російської армії, яке діє у напрямку Лимана. Це дозволить йому формувати плацдарм, що становитиме загрозу для Слов'янсько-Краматорської агломерації", - зауважив Селезньов.
Військовий експерт підсумував, що ситуація на фронті залишається складною, оскільки ворог має значні ресурси, які він готовий витрачати в запеклих боях заради територіальних здобутків.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
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Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що командир 67-ї мотострілецької дивізії російських збройних сил надав недостовірну інформацію генералам щодо "успіхів" окупантів під Лиманом на Донеччині. За даними ГУР, командир цієї дивізії доповідав командувачу 25-ї армії Московського військового округу, генерал-майору Юсупову, про вигадані успіхи в цьому регіоні.
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Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
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