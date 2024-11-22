Україна повинна зробити кроки: від чого залежить успіх плану стійкості - Олещук

Україна має бюджетні зусилля для реалізації плану стійкості.

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Україна показує амбіції у виробництві дронів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міноборони України,

Що сказав Олещук:

План перемоги і план стійкості взаємопов'язані

Реалізація внутрішнього плану залежить від підтримки партнерів

Україна має працювати над мобілізацією власних ресурсів

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що план внутрішньої стійкості є продовженням раніше представленого плану перемоги. За словами президента, ці два документи нерозривно пов’язані, і їх реалізація можлива лише у комплексі.

Після презентації плану перемоги, який передбачає здебільшого активну участь міжнародних партнерів у підтримці України, з'явилося нерозуміння, а що ж може зробити сама Україна. Саме тому був розроблений внутрішній план. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Петро Олещук.

Успішна реалізація внутрішнього плану також залежить від зовнішньої підтримки, зокрема ресурсів, які надають міжнародні партнери. Наприклад, у сфері виробництва дронів заявлені амбітні цілі, які Україна частково фінансуватиме самостійно.

План стійкості / Інфографіка: Главред

Важливою частиною реалізації внутрішнього плану стала скандинавська модель допомоги. Вона передбачає, що іноземні держави не лише надають Україні зброю чи фінансові ресурси, а й інвестують у розвиток українського військово-промислового комплексу (ВПК).

Наприклад, прем'єр-міністр Данії під час свого візиту до України оголосила про виділення 140 мільйонів доларів на підтримку українського ВПК. Це дозволяє створювати виробничі потужності всередині країни, які забезпечуватимуть українську армію необхідною технікою й обладнанням.

Президент також звернув увагу на глобальний характер сучасної війни. Наприклад, Північна Корея надає підтримку Росії, постачаючи ракети спільно з Іраном. Водночас міжнародні партнери допомагають Україні зброєю, фінансами та технологіями.

Дивіться відео про те, як Україна може реалізувати план стійкості:

Однак сподіватися, що всі виклики можна буде подолати лише за рахунок зусиль партнерів, було б надто оптимістично. Україна має мобілізувати власні ресурси та максимально ефективно їх використовувати.

Експерт наголосив, що успіх залежить від поєднання зусиль України та підтримки партнерів. Одночасно країна має розвивати власні можливості – від виробництва військової техніки до інвестування у внутрішню стійкість.

Олещук додав, що тільки гармонійне поєднання зусиль всередині країни та допомоги ззовні дозволить досягти перемоги та забезпечити стійкість у майбутньому.

План стійкості України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії до України, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України. Документ, що складається з 10 пунктів, охоплює питання безпеки, енергетики, фінансів, виробництва української зброї та співпраці з міжнародними партнерами.

Зеленський наголосив, що справедливе завершення війни залежить від стійкості на фронті, а також у всій країні. Йдеться не лише про витривалість військових, але й про об’єднану роботу всього суспільства.

Президент під час презентації Плану стійкості також наголосив, що держава має кошти для виплати зарплат і пенсій, а також для проведення індексації пенсій у березні 2025 року.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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