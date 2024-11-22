Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна повинна зробити кроки: від чого залежить успіх плану стійкості - Олещук

Анна Косик
22 листопада 2024, 05:04
72
Україна має бюджетні зусилля для реалізації плану стійкості.
Дрон, Зеленский
Україна показує амбіції у виробництві дронів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міноборони України,

Що сказав Олещук:

  • План перемоги і план стійкості взаємопов'язані
  • Реалізація внутрішнього плану залежить від підтримки партнерів
  • Україна має працювати над мобілізацією власних ресурсів

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що план внутрішньої стійкості є продовженням раніше представленого плану перемоги. За словами президента, ці два документи нерозривно пов’язані, і їх реалізація можлива лише у комплексі.

Після презентації плану перемоги, який передбачає здебільшого активну участь міжнародних партнерів у підтримці України, з'явилося нерозуміння, а що ж може зробити сама Україна. Саме тому був розроблений внутрішній план. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Петро Олещук.

Успішна реалізація внутрішнього плану також залежить від зовнішньої підтримки, зокрема ресурсів, які надають міжнародні партнери. Наприклад, у сфері виробництва дронів заявлені амбітні цілі, які Україна частково фінансуватиме самостійно.

План стойкости Зеленского Инфографика
План стійкості / Інфографіка: Главред

Важливою частиною реалізації внутрішнього плану стала скандинавська модель допомоги. Вона передбачає, що іноземні держави не лише надають Україні зброю чи фінансові ресурси, а й інвестують у розвиток українського військово-промислового комплексу (ВПК).

Наприклад, прем'єр-міністр Данії під час свого візиту до України оголосила про виділення 140 мільйонів доларів на підтримку українського ВПК. Це дозволяє створювати виробничі потужності всередині країни, які забезпечуватимуть українську армію необхідною технікою й обладнанням.

Президент також звернув увагу на глобальний характер сучасної війни. Наприклад, Північна Корея надає підтримку Росії, постачаючи ракети спільно з Іраном. Водночас міжнародні партнери допомагають Україні зброєю, фінансами та технологіями.

Дивіться відео про те, як Україна може реалізувати план стійкості:

Однак сподіватися, що всі виклики можна буде подолати лише за рахунок зусиль партнерів, було б надто оптимістично. Україна має мобілізувати власні ресурси та максимально ефективно їх використовувати.

Експерт наголосив, що успіх залежить від поєднання зусиль України та підтримки партнерів. Одночасно країна має розвивати власні можливості – від виробництва військової техніки до інвестування у внутрішню стійкість.

Олещук додав, що тільки гармонійне поєднання зусиль всередині країни та допомоги ззовні дозволить досягти перемоги та забезпечити стійкість у майбутньому.

План стійкості України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії до України, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України. Документ, що складається з 10 пунктів, охоплює питання безпеки, енергетики, фінансів, виробництва української зброї та співпраці з міжнародними партнерами.

Зеленський наголосив, що справедливе завершення війни залежить від стійкості на фронті, а також у всій країні. Йдеться не лише про витривалість військових, але й про об’єднану роботу всього суспільства.

Президент під час презентації Плану стійкості також наголосив, що держава має кошти для виплати зарплат і пенсій, а також для проведення індексації пенсій у березні 2025 року.

Читайте також:

Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Петро Олещук новини України План перемоги
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ окупувала Дальнє і просунулася біля 8 населених пунктів - DeepState

Армія РФ окупувала Дальнє і просунулася біля 8 населених пунктів - DeepState

07:24Україна
Під Києвом - вибухи: сили ППО збивають ворожі "Шахеди"

Під Києвом - вибухи: сили ППО збивають ворожі "Шахеди"

06:49Україна
РФ готує ракетний удар по Верховній Раді: нардепів попередили про загрозу - ЗМІ

РФ готує ракетний удар по Верховній Раді: нардепів попередили про загрозу - ЗМІ

23:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Невістка зрадниці Наташі Корольової офіційно зреклася вибору батьків

Невістка зрадниці Наташі Корольової офіційно зреклася вибору батьків

Як юна дівчинка: вдова Миколи Мозгового з афрокосами зачарувала Мережу

Як юна дівчинка: вдова Миколи Мозгового з афрокосами зачарувала Мережу

Потужна хуртовина, снігопади та вітер: на Україну налетить штормова погода

Потужна хуртовина, снігопади та вітер: на Україну налетить штормова погода

22:22 і не тільки: що означає, коли на годиннику бачиш однакові цифри

22:22 і не тільки: що означає, коли на годиннику бачиш однакові цифри

В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин: графіки відключень на 22 листопада

В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин: графіки відключень на 22 листопада

Останні новини

08:00

"Ці питання вирішував чоловік": колишня дружина Остапчука заговорила про новий шлюб

07:24

Армія РФ окупувала Дальнє і просунулася біля 8 населених пунктів - DeepState

06:49

Під Києвом - вибухи: сили ППО збивають ворожі "Шахеди"

06:06

Чому запуск нової ракети по Україні - це констатація безпорадності росіянПогляд

05:48

Гороскоп на завтра 23 листопада: Овнам - день насолоди, Скорпіонам - фінансовий успіх

Цікава ідея, але є питання з реалізацією: Петро Олещук - про план стійкості ЗеленськогоЦікава ідея, але є питання з реалізацією: Петро Олещук - про план стійкості Зеленського
05:04

Україна повинна зробити кроки: від чого залежить успіх плану стійкості - Олещук

05:00

Яке сьогодні свято 22 листопада 2024 року: чому не можна ображатися і злословити

04:30

Що таке "відлога": мало хто зможе пояснити значення словаВідео

03:32

Зимові щасливчики: хто зі знаків Зодіаку зустріне Новий рік у гармонії

Реклама
03:05

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

03:01

Навіщо потрібен План стійкості: Олещук пояснив затію ЗеленськогоВідео

02:30

Куди дістануть ATACMS і Storm Shadow: прогноз далекобійних ударів по цілях у РФ

01:30

Відома топ-модель зізналася у важкій залежності

01:20

На 21% дешевше, ніж тижнем раніше: в Україні знизилась ціна на популярний овоч

01:00

На Курщині позитивні новини: ЗСУ розгромили ворога та взяли полонених - експерт

00:36

Графіки відключень світла: чому вони постійно змінюються, пояснення від YASNO

21 листопада, четвер
23:42

РФ готує ракетний удар по Верховній Раді: нардепів попередили про загрозу - ЗМІ

23:38

РФ може готувати новий удар: ворог планує провести ракетні випробування - росЗМІ

23:12

"Він чекав на мене і я повернулася": Віра Брежнєва зробила публічне зізнання - деталі

23:05

Генерал КНДР поранений внаслідок удару ЗСУ по Курщині: у ЗМІ розкрили втрати РФ

Реклама
22:58

Битва двох Дженніфер: чому перестали спілкуватися дві колишні Бена Аффлека

22:52

На тлі атаки РФ балістичною ракетою: США готують новий пакет допомоги Україні

22:31

Наталію Могилевську діти довели до сліз - що сталося

22:15

"Путін бреше": Зеленський емоційно відреагував на звернення російського диктатора

22:10

"Був трішки іншим": El Кравчук уперше розповів про невиліковний розлад

22:08

Кремль підвищує ставки: удар по Дніпру був ядерним попередженням — CNN

22:00

Звернення Путіна та удар ракетою "Ліщина": головні новини України (дайджест)

21:47

За пів години до пуску "Орешника" РФ надіслала повідомлення США: цинічна заява Пєскова

21:42

Чоловік покійної Анастасії Заворотнюк змінився до невпізнання - деталі

21:33

РФ вдарила "експериментальною ракетою": у США розкрили несподівані подробиці - CNN

21:13

Поділ України на 3 частини: в МЗС жорстко відреагували на плани РФ

21:05

Ворог окупував ще один населений пункт на Донбасі: бійцям ЗСУ загрожує котел

20:50

Путін намагається "завдати ядерного удару" без самого ударуПогляд

20:50

Софія Ротару продає квартиру в Москві - у Мережі з'явилися фото житла

20:30

РФ атакувала Україну ракетою "Орешник": що відомо про російську "вундервафлю"

20:30

"Росія деградувала до стану КНДР": у МЗС зробили заяву про удар по Дніпру

20:27

Ракета Орешник: що це таке?Погляд

20:24

Сварка з босом призвела до страшної хвороби: чоловікові поставили несподіваний діагноз

19:54

Популярна фітнес-тренерка назвала найгірший час для початку схуднення

19:38

Потужна хуртовина, снігопади та вітер: на Україну налетить штормова погода

Реклама
19:28

Удар РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру: Путін виступив із терміновим зверненням

19:23

Генії, що панують над хаосом: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

19:15

День має значення: коли потрібно прикрашати ялинку в 2024 році

19:10

Про удар по Дніпру новою ракетою РФПогляд

19:02

Планам "СВО" поставлено жирну крапку: ЗСУ переграли Путіна на ключовому напрямку

18:54

В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин: графіки відключень на 22 листопада

18:53

Мобілізація аспірантів: у Раді відповіли, чи матимуть вони відстрочку у 2025 році

18:52

Стовідсотковий спосіб зігрітися в найлютішу холоднечу: що робити якщо холодно

18:34

Втратили 700 тисяч осіб: британська розвідка оцінила армію РФ через 1000 днів війни

18:28

"Це почалося не вчора": як може відповісти РФ на допомогу Україні з боку Заходу

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти