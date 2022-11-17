"Україна повинна була згаснути": у ДТЕК розкрили підлий задум росіян

Наразі ситуація у сфері енергозабезпечення складна, але контрольована / УНІАН, ДТЕК

Кремль хотів, щоб вся Україна згасла вже після першої масованої атаки по енергетичній інфраструктурі, яка відбулася 10 жовтня. Однак українським військовим та енергетикам вдалося зірвати підлий план російських загарбників.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"За задумом російських терористів Україна повинна була згаснути ще після першої масованої атаки. Але вони не змогли це зробити ні 10 жовтня, ні 18, ні 15 листопада, коли вони випустили рекордну кількість ракет. Це заслуга військових, перш за все, і наших енергетиків та рятувальників", - сказав він.

За його словами, наразі ситуація у сфері енергозабезпечення складна, але контрольована. Тож Росія не змогла досягти своєї мети.

Сахарук додав, що для проходження зими необхідно забезпечити ефективну роботу протиповітряної оборони та забезпечити захист обладнання від уламків снарядів та вибухових хвиль.

"Беручи до уваги, яку кількість ресурсу витратила Росія для того, щоб настав так званий блекаут, вона просто неспіврозмірна з тією стійкістю, яку зараз показує українська енергетична система", - підкреслив виконавчий директор ДТЕК.

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, запустивши багато ракет. У Києві влучили у три житлові будинки.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що результатів від них "не так багато". Гнат переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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