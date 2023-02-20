Білий дім планував таємний візит Байдена в Україну: ЗМІ розкрили деталі

У Білому домі раніше коментували можливість візиту президента США в Україну.

У Білому домі не виключали візит Джо Байдена в Україну / t.me/V_Zelenskiy_official

В Адміністрації президента США розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.

Про це пише видання Politico з посиланням на помічників американського президента. Також видання публікує деякі деталі.

"Помічники розглядали можливість таємно переправити Байдена через кордон в Україну, але поїздка була практично виключена", — зокрема, наголошується в повідомленні.

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При цьому помічники американського лідера були переконані, ризики для самого Байдена і України не варті цієї поїздки.

Видання пише, що в той час, коли приймалося рішення про ймовірний візит, враховувалися думки військових аналітиків щодо того, що російський президент Володимир Путін, який полюбляє символізм, напередодні 24 лютого "може відзначити це демонстрацією сили".

Візит Байдена до Європи

Як відомо Байден сьогодні прибуде до Польщі, повідомляє Bloomberg. Американський лідер відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

При цьому в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.

Водночас у виданні не виключають того, що американський лідер може відвідати Україну, і зазначають, що приїзд Байдена до Києва став би певним знаком для України та президента Володимира Зеленського.

"Близькість до зони бойових дій підвищує перспективу того, що він може відвідати країну вперше після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Що відбувається в Києві в День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Відзначимо, що вранці, 20 лютого, в Києві перекрили центр міста. Також обмежили рух автомобілів на Шулявському мосту.

За даними столичних Telegram-каналів, правоохоронці перекрили рух транспорту в центрі Києва, зокрема, на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту.

Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США в столиці.

За словами очевидців, біля посольства США в Україні в понеділок, 20 лютого, небувале скупчення автомобілів.

У Мережі зазначають, що рух у столиці перекрили через іноземних гостей, які приїхали до Києва в День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

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Додамо, що на тлі чуток про приїзд топ-гостей до Києва міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. Про це він сам написав у своєму Twitter.

Візит Байдена до Польщі

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирушає у понеділок, 20 лютого, до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Американський лідер підкреслить необхідність того, щоб Захід дотримувався курсу з Україною.

Як повідомляв Главред, польське видання Dziennik Gazeta Prawna писало з посиланням на свої джерела, що президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден наступного тижня можуть зустрітися в Польщі. Український гарант, ймовірно, представить Формулу миру, яка полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету України в кордонах 1991 року.

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