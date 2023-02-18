Байден звернеться до Путіна, коли виступатиме в Польщі перед річницею війни – Білий дім

Американський лідер відвідає Польщу і виступить там із промовою. Зокрема, він планує звернутися до диктатора РФ та росіян.

Байден звернеться до Путіна у Польщі/ Офіс президента України, скрін

Президент США Джо Байден 20-22 лютого приїде з візитом до Польщі. Там він виступить із заявою, яка стосуватиметься річниці повномасштабної війни Росії проти України.

У цій заяві американський лідер планує, зокрема, "відправити сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну. Про це розповів представник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі повідомив деякі подробиці щодо запланованого візиту та виступу президента Сполучених Штатів. Так, Байден виступить із заявою у Варшаві у вівторок, 21 лютого. У його зверненні буде йтися про те, як США згуртували світ для підтримки українського народу, щоб українці могли захищати свою свободу і демократію.

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Лідер США наголошуватиме на тому, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно.

"І я припускаю, що ви почуєте, як він (Байден – ред.) звертається до Путіна, а також до російського народу", – сказав представник Білого дому.

Візит Байдена до Польщі

Нагадаємо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден приїде до Польщі. Під час візиту 20-22 лютого глава Білого дому виступить з промовою, а також проведе переговори з президентом Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден наступного тижня можуть зустрітися в Польщі. Український гарант може представити Формулу миру, яка полягає у відновленні територіальної цілісності і суверенітету України в кордонах 1991 року. Проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Після цього Кірбі повідомив, що у розкладі президента США не передбачена зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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