Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

Віталій Кірсанов
4 січня 2026, 07:44оновлено 4 січня, 08:39
Саме тема гарантій безпеки залишається найскладнішою в переговорах і водночас такою, що визначає їхній результат.
Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим
Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим / колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Гарантії безпеки як ключове питання
  • Візит радників та обговорення плану

Переговорний процес України з міжнародними партнерами вийшов на новий етап і наблизив сторони до обговорення ймовірного формату мирного врегулювання. Про це повідомляє The New York Times.

У Києві підкреслюють, що будь-які домовленості з Росією не матимуть практичного значення без чітко прописаних гарантій безпеки, які реально працюють.

Гарантії безпеки як ключове питання

Україна неодноразово заявляла, що стійкий мир можливий лише за наявності надійних механізмів захисту від повторного нападу РФ.

Саме тема гарантій безпеки залишається найскладнішою в переговорах і водночас такою, що визначає їхній результат.

Поки що не зрозуміло, які країни готові взяти на себе конкретні зобов'язання і яким чином ці гарантії будуть реалізовані на практиці.

Візит радників та обговорення плану

3 січня в Україну прибули 18 радників з національної безпеки від держав-партнерів. Їхня участь зосереджена на обговоренні проєкту мирного плану, системи безпекових гарантій та концепції післявоєнної відбудови країни.

За словами Зеленського, робота над ключовими документами - гарантіями безпеки, економічним відновленням і поетапним завершенням війни - просувається в прискореному режимі, а узгодження базових положень можливе вже в січні.

Чому Київ наполягає на жорстких гарантіях

Українська позиція багато в чому сформована попереднім досвідом, зокрема Будапештським меморандумом 1994 року. Тоді Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на запевнення безпеки, які не містили конкретних механізмів військової підтримки.

Відсутність юридично зобов'язуючих зобов'язань, за оцінкою української сторони, стала одним із чинників, що дали змогу Росії розпочати агресію 2014 року.

Що обговорюють партнери

У проекті мирного плану розглядаються гарантії безпеки, наближені до принципів колективної оборони НАТО. Серед можливих гарантів називаються США, Альянс і окремі європейські держави.

Також обговорюється збереження чисельності ЗСУ на рівні близько 800 тисяч військових за фінансової підтримки партнерів, укладення двосторонньої угоди про безпеку зі США, а також членство України в ЄС у визначені терміни.

Окрема увага приділяється формату коаліції охочих і потенційному розміщенню європейських контингентів на території України або ж найближчих країн Євросоюзу.

Переговори про мир: думка експерта

Російсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін зазначив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді не стала поворотним моментом у дипломатичному плані. На його думку, США прагнуть змістити основне навантаження щодо забезпечення безпеки України на європейські країни. При цьому ключове питання залишається відкритим: чи піде Вашингтон на посилення тиску на Росію, чи обмежиться лише фіксацією несприятливої реальності.

Переговори про припинення війни: новини за темою

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що станом на зараз він "не в захваті" від диктатора РФ Володимира Путіна, який продовжує вести війну проти України, "вбиваючи занадто багато людей". При цьому він висловив сподівання, що прогрес у врегулюванні війни, яку проти України веде Росія, буде досягнуто.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю у Флориді. Президент України прибуде в резиденцію Мар-а-Лаго з оновленим мирним планом із 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає. Український лідер налаштований на серйозну розмову з надважливих для України питань.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський The New York Times мирні переговори гарантії безпеки Переговори про припинення вогню
