Україна ударами ATACMS здатна знищити десятки Су-34: ЗМІ назвали проблему

Україна здатна вивести з ладу весь оперативний флот російських бойових літаків у разі можливості нанесення потрібних ударів, пише Forbes.

https://glavred.net/world/ukraina-udarami-atacms-sposobna-unichtozhit-desyatki-su-34-smi-nazvali-problemu-10576925.html Посилання скопійоване

Україна ракетами ATACMS могла б збивати Су-34 не в повітрі, а на місцях їхнього базування - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Бойова авіація російських окупантів, яка щодня тероризує Україну, розташована на аеродромах менш ніж за 200 кілометрів від лінії кордону. ЗСУ могли б знищити ті ж російські літаки Су-34 ракетами ATACMS, але США не дозволяють цього робити.

У матеріалі Forbes ідеться про те, що, приміром, авіабаза Балтимор у Воронежі - у зоні радіусу ураження ATACMS. Звідти щодня злітають Су-34 і завдають ударів по Україні потужними КАбами.

Причому такі літаки ставлять просто неба на асфальті бази, яку нещодавно відремонтували.

відео дня

"Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот [літаків], який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару", - зазначено в статті.

Позиція США щодо ударів по Росії

Наразі адміністрація Байдена забороняє Україні наносити удари по Балтимору і пропонує збивати літаки в повітрі. Росіяни це розуміють і діють поза зоною ураження української протиповітряної оборони.

Також Україна має дефіцит далекобійних ППО, тому не може підтягувати їх впритул до кордону.

"Спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Patriot у середовищі, насиченому безпілотниками... становить значні ризики", - зазначили аналітики Frontelligence Insight.

Як стверджують у Forbes, спроба підтягнути Patriot до кордону обернулася трагедією: комплекс помітив ворожий безпілотник і росіяни ракетним ударів знищили дві установки.

Коротко про Су-34 / Главред

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Винищувачі F-16 проти російських Су-34

Оглядачі вважають, що ЗС ЗСУ не ризикуватимуть літаками F-16 у боротьбі з російськими Су, щоб не потрапити в радіус дії російської ППО.

"Україна, ймовірно, не поставить під загрозу майбутні поставки ракет, використовуючи їх проти цілей, які США заздалегідь не схвалюють. Тому українці чекають дозволу, який вони сподіваються отримати найближчим часом", - підкреслили журналісти.

Удари по Росії - головні новини за темою:

Удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ, розповіли в AP з посиланням на українських високопосадовців. Як стверджують журналісти, це зірвало ще один наступ російських окупантів, які збиралися проводити операцію на північному сході України.

Днями HIMARS вперше атакували Курську область: під удар потрапила будівля ФСБ. Ракети було збито, проте уламки пошкодили будівлю прикордонного управління спецслужби.

Також ЗСУ завдали удару по Єйську Краснодарського краю, де було уражено установу, що займається навчанням військових управлінню іранськими дронами Shahed. Росіяни зазнали втрат.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред