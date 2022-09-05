Україна активно готується до ядерної та хімічної атаки з боку РФ

Ядерна загроза / pixabay, reuters

Україна готується ефективно реагувати на можливі ядерні та хімічні загрози через війну, яку розв'язала Росія.

Як розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Дзеркалу тижня, в Україні 10% бригад екстреної медицини перебудували на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.

За його словами, йдеться про спеціально обладнані бригади, які мають антидоти, або костюми, або засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим у зоні ураження.

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"Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження, майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємося на тому, щоб підготувати систему, щоб вона могла швидко виявляти будь-які ризики", - говорить він.

Зокрема в ряді регіонів вже пройшли тренінги для регіональних фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців - забезпечити ефективне реагування в області.

Кузін розповів, що в Дніпрі були проведені навчання, під час яких відпрацьовували евакуацію населення в разі аварійної ситуації на Запорізькій АЕС.

"Зараз кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення - від гучномовців до дворових чатів або оголошень", - розповів він.

Загрози РФ хімічною і ядерною зброєю

На території захопленого Росією Крим є всі ознаки того, що Москва розмістила там тактичну ядерну зброю. Військове керівництво країни-агресора відправило на півострів фахівців, які обслуговують ядерні об'єкти.

На Кримському півострові відновлена інфраструктура для функціонування ядерних озброєнь. Російські ракети можуть дістати до будь-якої столиці Європи. Про це заявила генеральний директор Центру оборонних стратегій Аліна Фролова.

Німеччина передасть Україні транспорт і спеціальне обладнання для дезактивації радіоактивний, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин. Українські військові пройшли навчання з використання цих систем.

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