Укладали асфальт прямо на лід: на Одещині дорожники ремонтували трасу під час снігопаду

В Укравтодорі заявили про порушення ДСТУ і пообіцяли покарати підрядника.
На Одещині українські дорожники укладали асфальт під час снігопаду – покриття вони клали прямо на лід.
У Службі автомобільних доріг в Одеській області зазначили, що підрядну організацію завчасно попередили про погіршення погодних умов, проте дорожники все одно взялися виконувати роботу.
Субпідрядна організація укладала асфальт під час опадів і мінусової температури повітря. Зазначається, що це зафіксував під час інспекції інженер Укравтодору.
"Поверхня основи, на яку вкладалося асфальтобетоне покриття, була засніжена та з ожеледицею. Всі ці показники суперечать вимогам ДБН (державних будівельних норм – ред.), – зазначають в Укравтодорі.
Також у службі наголосили, що таку роботу для підрядника не оплатять.
"Зазначимо, що дозвіл від Служби автомобільних доріг в Одеській області на виконання ремонтних робіт субпідрядній організації не надавався. Після виявленого інциденту Службою було виписано розпорядження про припинення робіт, які в подальшому не будуть прийняті та оплачені", – йдеться у повідомленні.
Відео укладання асфальту під час снігопаду просто на лід також оприлюднили у мережі:
Раніше подібна ситуація сталася у заметеному снігом Києві – дорожники укладали асфальт на одній з вулиць, незважаючи на серйозний снігопад і негоду. Очевидців подій обурила така ситуація.
Нагадаємо, 20 грудня Київ зіткнувся з сильним снігопадом. Столиця застигла в пробках, а для очищення міста від снігу стали використовувати спецтехніку.
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