Снігопад роботам не перешкода: у заметеному снігом Києві дорожники укладали на дорогах асфальт

Дорожники вирішили укладати асфальт під час снігопаду / Соцмережі

У Києві на одній з вулиць, незважаючи на серйозний снігопад і негоду дорожники продовжували укладати асфальт. Очевидців подій обурила така ситуація. Автор відео коментував те, що відбувається, із застосуванням нецензурної лексики.

Зокрема, на опублікованому Telegram-каналом Kievmap відео можна побачити, як у понеділок, 20 грудня, коли Київ замітало снігом, на одній з вулиць укладали асфальт.читайте такожСніг буде в дефіциті: синоптик уточнив, якої погоди в Україні очікувати до кінця грудня

Очевидець подій, що фіксував ситуацію на відео, не приховував свого невдоволення, коментуючи побачене із застосуванням нецензурної лексики.

Нагадаємо, 20 грудня Київ зіткнувся з сильним снігопадом. Столиця застигла в пробках, а для очищення міста від снігу стали використовувати спецтехніку.

Увечері того ж дня в КМДА повідомили, що у Києві в боротьбі з наслідками снігопаду задіяли близько 300 автомобілів спецтехніки комунального підприємства Київавтодор. Дороги в місті обробляли протиожеледними засобами.

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