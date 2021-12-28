Сніг, хуртовина, зливи та мороз до -15: синоптик попередив про серйозне погіршення погоди в Україні

Погода в Україні сьогодні погіршиться / УНІАН

У вівторок, 28 грудня, в Україні очікуються складні погодні умови. Сьогодні на всій території України випадуть опади - сніг та мокрий сніг. У південних і центральних областях - зливи з мокрим снігом. Оголошено перший рівень небезпеки.

Як повідомляє синоптик Українського гідрометцентру в Facebook, сьогодні у південних, вночі та у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і в центральних та східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, хуртовина.

У південній частині країни, вдень та в центральних областях, в північних і більшості західних областях синоптик прогнозує помірний сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних і північних областей, пориви 15-20 м / с.

Погода в Україні 28 грудня 2021 / meteo.gov.ua

Температура вночі 8-13°, на сході до 17°, вдень 2-7° морозу; у південній частині та в Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Погода у Києві та області

У вівторок, 28 грудня, синоптик прогнозує вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 7-12 м/с, вдень по області подекуди хуртовина.Температура повітря по області вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 5° морозу.

Синоптик також попередив: через активний циклон в Україні очікується ускладнення погодних умов 28 грудня у південних, вночі та Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень - і в центральних та східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу.

У південній частині, вдень і в центральних областях очікується мокрий сніг і дощ, ожеледиця.

Крім того, в Україні, крім західних і північних областей, прогнозує поривчастий вітер 15-20 м/с, а також хуртовини, снігові замети. На дорогах країни ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть викликати порушення руху транспорту і відключення енергозабезпечення населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Через погіршення погоди в Україні оголошено перший рівень небезпеки / Фото facebook.com/UkrHMC

Як повідомляв Главред, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів на Україну чекає потепління. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову може повернутися холодна погода.

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