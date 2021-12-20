Київ атакував снігопад: столиця зупинилася в заторах

Пробки в Києві / Главред

Увечері, 21 грудня, в Києві почався сильний снігопад, який паралізував місто.

Як повідомляють синоптики, очікується значне зниження температури і на дорогах буде ожеледиця.

Пресслужба КМДА повідомляє, що техніка комунальної корпорації "Київавтодор" вже чергує на вихідних позиціях у місті.

"Дорожники почали обробку протиожеледними засобами підйомів і спусків, бруківки, мостів, тротуарів. На даний час залучено 120 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Київ "застиг" в заторах

На дорогах у Києві видимість практично нульова, безліч ДТП, місто практично стоїть.

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Пробки спостерігаються на Набережно-Луговій вулиці і на мосту Метро.

Складна ситуація на Великій Окружній. Тягучки утворилися на виїздах зі столиці.

Погода в Києві на 21 грудня

У Києві у вівторок очікується значне похолодання, температура вночі знизиться до 9-11° морозу, вдень до 7-9°, а на дорогах столиці очікується ожеледиця.

Зазначається, що у вівторок у столиці також очікується невеликий сніг. 22-23 грудня в місті збережеться холодна погода з температурою вночі 11-13° морозу, вдень 6-8° морозу.

У КМДА нагадують, що в Києві вже почали роботу пункти обігріву, в які може звернутися кожен, хто потребує морозні дні.

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