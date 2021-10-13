Доглядали старші діти у віці 5 і 7 років: у Мукачеві мати забула про хворе немовля

Дитину вилучили з родини / Pixabay

У місті Мукачево Закарпатської області у матері забрали шестимісячного немовля, за яким доглядали старші діти віком 5 та 7 років.

До соціальних служб звернулися небайдужі сусіди родини, повідомили у Мукачівській міській раді.

Було встановлено, що шестимісячне немовля було хворе - у дитини була висока температура. Однак за немовлям доглядала не його мати, а діти у віці 5 і 7 років. Також мати офіційно не зареєструвала немовля.

За даними міськради, жінка зловживала алкоголем і не виконувала батьківських обов'язків. А тому у неї забрали хворого малюка.

Читайте также"Горілкою пригостила знайома": 18-річна мати "вирубалася" під час прогулянки з немовлям у Каховці"За зверненням небайдужих сусідів дитина була доставлена в обласну дитячу лікарню, де вона проходить лікування. Після закінчення лікування дитина буде влаштована в обласний будинок дитини", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ми розповідали, що в Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк. Таку картину побачила небайдужа перехожа, яка і звернулася до правоохоронців. Патрульні маму хлопчика на місці не застали. Жінка пішла і залишила сина. З дитиною була тільки заявниця.