Спочатку заснула, а потім кинула дитину: патрульним у Києві довелося ловити п'яну матір

Матір разом з дитиною доставили в поліцію/ facebook.com/kyivpatrol

В Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк. Таку картину побачила небайдужа перехожа, яка і звернулася до правоохоронців.

Інцидент стався вчора, 29 вересня, передавати в патрульній поліції Києва.

Прибулі на місце патрульні маму хлопчика на місці не застали. Жінка пішла і залишила сина. З дитиною була тільки заявниця.

Через деякий час патрульні обстежили прилеглі території та знайшли матір хлопчика. Жінка поводилася агресивно, лаялася і кричала.

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Горе-мати / facebook.com/kyivpatrol

Також на жінку склали протокол за ч.1 ст. 184 (ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини) та постанову за ч. 1 ст. 178 (поява в громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Раніше ми розповідали, що на Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену дочку, а сама зникла, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе. Тепер жінка хоче повернути дитину.

Також повідомлялося, що львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперували його і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції.