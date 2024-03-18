Загроза затяжної війни: генерал ЗСУ назвав, чим і як змусити РФ видихатися

Силам оборони України важливо збільшити вогневу міць, наголосив Іван Гаврилюк.

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Іван Гаврилюк назвав, чого потребують ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua. 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Наявність великої кількості зброї і солдатів дає змогу Росії сподіватися на довгу війну, яка, за їхніми очікуваннями, має принести їм успіх, заявив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Для того, щоб наблизити момент, коли агресор зіткнеться з дефіцитом озброєння, необхідно прискорити нинішні темпи втрат окупантів, наголосив він у матеріалі на Укрінформ.

Український генерал вважає, що для цього Силам оборони України важливо збільшити вогневу міць, зокрема, потрібно більше сучасної західної зброї за широкою номенклатурою.

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"Очевидно, ми не можемо змагатися з росіянами в кількості танків, артилерійських стволів, солдатів. Тому я акцентую увагу на сучасних зразках зброї, яка потужніша, точніша за російські зразки, а відтак - ефективніша. Велика дальність і точність нанесення ударів - це ключові чинники", - упевнений він.

Заступник міністра оборони пояснив, що єдиним запобіжником від тривалої та більшої війни є надання Україні необхідної військової допомоги. Тому особлива надія покладається на найближче засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Що потрібно ЗСУ:

системи ППО;

літаки;

ракети дальнього радіусу дії;

снаряди (особливо калібру 155 мм);

сучасні системи РЕБ.

"Без сучасних інструментів війни важко розраховувати на суттєві зміни на фронті. Результат цієї війни насамперед залежить саме від українського солдата на полі бою та конвеєра зброї наших союзників", - додав Гаврилюк.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, крім схвалення законопроєкту з грошима для України, в інтерв'ю Голосу Америки.

Раніше в Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де було зазначено, що затягування в ухваленні законопроєкту негативно впливає на ситуацію на фронті.

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