Загроза ядерного удару: що відомо про російську ракету РС-26 "Рубіж"

РС-26 "Рубіж" призначена для доставки ядерних зарядів.

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Що відомо про РС-26 "Рубіж" / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

В українському інфопросторі з'явилась інформація про те, що РФ нібито планує вдарити по Україні стратегічною балістичною ракетою РС-26 "Рубіж". Главред дізнався, що це за ракета і чи дійсно вони така небезпечна.

Що відомо про РС-26 "Рубіж"

Як зазначає Вікіпедія, РС-26 "Рубіж" - російський проект рухомого ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою. Ракета може бити по цілях на відстані 2000-6000 кілометрів. Стартова маса - не менше 40 т.

За даними російських ЗМІ, конструкція ракети комплексу "Рубіж" зберігає певну спадкоємність з конструкціями ракетних комплексів "Тополь", "Тополь-М" та "Ярс". Ракета має 2-3 ступені та модулі розведення бойових блоків, потужністю 0,3 Мт кожен. Корпус ракети подовжено з метою розміщення бойового навантаження нового типу, оснащеними власними двигунами.

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Ракета оснащується головною частиною індивідуального наведення та нібито має комплекс засобів подолання протиракетної оборони.

Defense Express зазначає, що РФ нібито готується здійснити тестовий запуск з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області. Враховується і те, що РС-26 "Рубіж" призначена для доставки ядерних зарядів.

Зазначається, що створення РС-26 "Рубіж" розпочалося не пізніше 2006 року. Розробку тримали у секретності через порушення договору РСМД. Перший пуск був здійснений 27 вересня 2011 року, а створення завершили у 2015 році. У 2018 році її нібито виключили з програми озброєння до 2027 року і зосередились на "Іскандер-К". У липні цього року Кремль заговорив про необхідність відновити виробництво ракет середньою та меншої дальності для РС-26 "Рубіж".

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