Загроза удару військ РФ у Харківській та Сумській областях: генерал оцінив ймовірність атаки

Росія може застосувати частину свого стратегічного резерву в 150-200 тисяч військових не тільки на Донбасі, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Війська Росії можуть завдати удару на сході Харківської області - Романенко / Колаж Главред, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська можуть завдати удару на південному напрямку або у Харківській і Сумській областях, щоб відвернути увагу армії України від свого наступу на Донбасі. Про це заявив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що частина стратегічного резерву, який ще готують загарбники і збираються кинути в бій, може бути використана на півдні або у Харківській і Сумській областях з метою маневру з відволікання уваги ЗСУ від російського наступу на Донбасі.

"Удар для відволікання уваги є відомим прийомом бойових дій. Сили 150-200-тисячного резерву, підготовку якого продовжують росіяни, крім посилення противника на Донбасі, могли б використовуватися і на інших напрямках, які вони можуть вважати неосновними. Наприклад, південний напрямок або ті ж Сумська і Харківська області", - вважає Романенко.

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За його словами, удар російських окупантів можливий південніше Харкова або у східному напрямку (Куп'янський напрямок, адмінкордон Харківської та Луганської областей - ред.), де ворог вже намагався проводити стратегічну наступальну операцію на початку повномасштабної війни проти України.

"Але от на південному або східному напрямках, особливо південніше Харкова, росіяни можуть завдати такого удару. На початку війни вони вже проводили там першу стратегічну наступальну операцію, планували кілька обхватів і зробити "котел". Але плани провалилися, ЗСУ припинили подібні спроби. Більш того, на харківському напрямку вони самі мало не опинилися в "котлі" і були змушені відступати", - підкреслив Ігор Романенко.

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Загроза наступу військ РФ у Харківській області

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявляв, що окупаційні війська Росії пішли в атаку на північному сході від Харкова. Сили оборони України готові відбивати ворожий наступ.

Керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов казав, що війська РФ посилюються на Куп'янському напрямку. Вони намагаються атакувати і зазнають втрат. Синєгубов не виключив наступу, проте підкреслив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв в районі.

Журналісти американського видання The New York Times опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що російська окупаційна армія може спробувати оточити ЗСУ на Донбасі з півночі і півдня регіону і відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях. Другий фронт може знадобитися загарбникам для того, щоб відвернути увагу ЗСУ від своїх атак в Донецькій і Луганській областях.

Війна Росії проти України: