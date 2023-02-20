Путін - маргінал, а Макрон даремно витрачає час: Зеленський заявив, що з Росією нема про що говорити

Позицію агресора Росії неможливо змінити, Москва прийняла рішення мріяти про відновлення СРСР і рухатися до ізоляції, сказав Володимир Зеленський.

Повномасштабний напад на Україну перетворив Путіна на маргінала - Зеленський / Колаж скріншот YouTube

Перемовини з країною-окупантом Росією - даремно витрачений час, позицію Москви змінити неможливо. Російська держава мріє відновити СРСР і стрімко прямує до світової ізоляції. Рішення глави Кремля Володимира Путіна розв'язати повномасштабну війну проти України зробило його політичним ізгоєм. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera український гарант, коментуючи слова президента Франції Макрона про те, що потрібно залишити простір для діалогу з РФ, назвав таку ініціативу безглуздою.

"Це буде даремний діалог, насправді Макрон даремно витрачає час. Я дійшов висновку, що ми не можемо змінити позицію РФ", - вважає Зеленський.

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За словами глави держави, Москва сама обрала курс на мрії про радянський імперіалізм і світову ізоляцію, тому діалогу тут бути не може.

"Якщо росіяни вирішили ізолюватися, мріючи про відновлення старої радянської імперії, то ми нічого не можемо з цим вдіяти, це їхня справа - співпрацювати чи ні з спільнотою націй на основі взаємної поваги", - додав Зеленський.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що рішення розв'язати повномасштабну війну Росії проти України "маргіналізувало Путіна".

Перемовини України та Росії

Раніше російський, мовляв, "дипломат", заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив, що агресор Росія нібито готова вести перемовини з Україною. У пропагандистському стилі він сказав, що Москва готова говорити "без попередніх умов, на основі тієї реальності, яка існує, з урахуванням тих цілей, які були нами озвучені публічно".

Радник глави Рфісу президента Михайло Подоляк у відповідь сказав, що подібна риторика Москви зайвий раз підкреслює – окупанти не готові забратися з території України і не хочуть нести відповідальності за свої злочини.

Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що перемовини України з Росією можуть бути тільки після того, як Москва зазнає поразки у війні. За його словами, результат війни зрозумілий, а Захід повинен надати Києву потрібні кошти для досягнення успіху.

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