"Апокаліпсису не буде": названо найважчі наслідки для України від теракту на ЗАЕС

Максимальні наслідки, які можуть бути при вибуху Запорізької АЕС, навіть для тих, хто перебував на повітрі, це зростання ймовірності захворювань.

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Запорізька АЕС-окупанти готують теракт / Колаж Главред, фото Вікіпедія, pixabay

Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвіг Литвинський розповів, що в разі теракту на Запорізької АЕС "апокаліпсису" не буде.

При цьому він зазначив, що люди відчують на собі наслідки можливих дій російських окупантів.

"Апоколіпс ніякого не буде. Навіть в гіршому сценарії, якщо вирветься все те, що міститься всередині реакторів. Найгірша ситуація буде краще того, що було в результаті Чорнобильської аварії... Більш ніж півроку ці реактори зупинені і як наслідок короткоживучих радіонуклідів там немає... Забруднення дійсно виникне. Дійсно буде той самий відомий добре з часів "післячорнобильських" спектр: стронцій, ізотопи цезію. Але я знову повторюся, апокаліпсису все одно не буде", - сказав вчений в ефірі телемарафону.

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Людвіг Литвинський також пояснив максимальні наслідки для людини через теракт на Запорізькій АЕС:

Не треба перебувати на повітрі в разі цих подій.

Треба закрити добре вікна.

Треба запастися питною водою мінімум на одну-дві доби.

"Максимальні наслідки, які можуть бути, навіть для тих, хто перебував на повітрі, це зростання ймовірності онкологічних захворювань ... Це йдеться в першу чергу по десятки кілометрів від Запорізької атомної станції, а також у напрямку вітру до сотні-півтори сотні від Запорізької атомної станції. Далі знову таки за рахунок природної конвекції перемішування повітря навіть радіоактивна хмара не буде настільки небезпечною, що взагалі не треба перебувати на вулиці", - пояснив доктор фізико-математичних наук.

Ризик теракту на Запорізькій АЕС

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що російські окупанти можуть підірвати ЗАЕС вже вночі 5 липня.

У всьому РФ хоче звинуватити Україну. Російські пропагандисти вже поширюють фейкову інформацію про те, що нібито Україна "планує атакувати ЗАЕС безпілотниками". Насправді ворог готує для себе інформаційне прикриття до справжніх терактів.

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