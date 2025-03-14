Загроза 'здачі територій': Жданов розкрив найгірший сценарій для України

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- Навряд чи Київ погодиться зі здачею території, вважає Жданов
- Найгірший варіант - якщо Київ погодиться на заморозку конфлікту
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував вірогідність заморозки війни на нинішній лінії фронту.
"Замороження конфлікту по лінії зіткнення. Я думаю, що навряд чи наше військово-політичне керівництво погодиться зі здачею території. А саме цього вимагає Путін, коли говорить про Херсон і Запорізьку область", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт каже, що найгірший варіант - якщо Київ погодиться на заморозку конфлікту, як це було в лютому 2015 року, після Мінська-2.
"Але інша частина країни буде посилено вступати в Євросоюз, тому що сьогодні керівництво ЄС - наше. Сьогодні більша частина лідерів Європи прекрасно розуміє: якщо з Росією не битиметься Україна, якщо Україна не буде стримувальним фактором для російської мілітарної машини, то завтра цим стримувальним фактором стануть вони", - додав Жданов.
Дивіться відео - інтерв'ю Олега Жданова:
Ситуація на фронті - останні новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.
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Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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