Загроза 'здачі територій': Жданов розкрив найгірший сценарій для України

Європа розуміє, що якщо Україна не буде стримувальним фактором для РФ, то завтра цим ним стане вона.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-sdachi-territoriy-zhdanov-raskryl-hudshiy-scenariy-dlya-ukrainy-10646984.html Посилання скопійоване

/ колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

Головне:

Навряд чи Київ погодиться зі здачею території, вважає Жданов

Найгірший варіант - якщо Київ погодиться на заморозку конфлікту

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував вірогідність заморозки війни на нинішній лінії фронту.

"Замороження конфлікту по лінії зіткнення. Я думаю, що навряд чи наше військово-політичне керівництво погодиться зі здачею території. А саме цього вимагає Путін, коли говорить про Херсон і Запорізьку область", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що найгірший варіант - якщо Київ погодиться на заморозку конфлікту, як це було в лютому 2015 року, після Мінська-2.

"Але інша частина країни буде посилено вступати в Євросоюз, тому що сьогодні керівництво ЄС - наше. Сьогодні більша частина лідерів Європи прекрасно розуміє: якщо з Росією не битиметься Україна, якщо Україна не буде стримувальним фактором для російської мілітарної машини, то завтра цим стримувальним фактором стануть вони", - додав Жданов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Жданова:

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

Читайте також:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред